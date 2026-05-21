ΑΠΕ: Πού απαγορεύονται τα φωτοβολταϊκά με το νέο Χωροταξικό

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εισάγει για πρώτη φορά ενιαίο και αυστηρό πλαίσιο χωροθέτησης για φωτοβολταϊκά, αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα, γεωθερμία αλλά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Όπως τονίζει το ΥΠΕΝ, το νέο πλαίσιο θέτει σαφείς κανόνες, ζώνες αποκλεισμού και περιορισμούς, με απαγορεύσεις σε περιοχές Natura 2000, δάση και δασικές εκτάσεις, υγροτόπους, αρχαιολογικούς χώρους, περιοχές άνω των 1.200 μέτρων, καθώς και ζώνες υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, ενώ εισάγεται για πρώτη φορά και όριο κάλυψης γης από φωτοβολταϊκά στο 1,5% ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Για τα αιολικά πάρκα προβλέπονται επίσης εκτεταμένες απαγορεύσεις, μεταξύ άλλων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, σε νησιά κάτω των 300 τ.χλμ. (με εξαιρέσεις), σε υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων, σε προστατευόμενες ζώνες Natura, σε ακτές κολύμβησης και σε περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, ενώ για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας επιτρέπονται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και τεκμηρίωση.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης ειδική προστασία για μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους μέσω μελετών οπτικής ένταξης, ενσωματώνει για πρώτη φορά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό για ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας και διατηρεί εκτός πεδίου εφαρμογής υφιστάμενα ή ώριμα αδειοδοτημένα έργα, φωτοβολταϊκά στέγης και μεγάλα υδροηλεκτρικά.

Παράλληλα, το ΥΠΕΝ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή για την ενεργειακή ασφάλεια και την κλιματική ουδετερότητα της χώρας έως το 2050, με στόχο ένα σταθερό, προβλέψιμο και περιβαλλοντικά ισορροπημένο πλαίσιο επενδύσεων, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για 35 ημέρες.

