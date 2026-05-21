Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U-17 2026:Με Κατάρ, Αίγυπτο και Παναμά η Εθνική Παίδων

Στον 1ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάτω των 17 ετών για τη σεζόν 2026 με αντιπάλους τη διοργανώτρια χώρα του Κατάρ, την Αίγυπτο και τον Παναμά κληρώθηκε η Εθνική Παίδων στη διαδικασία που διενεργήθηκε στα γραφεία της FIFA στη Ζυρίχη, σε μια ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα συμμετάσχει σε τελική φάση Μουντιάλ Κ-17. Οι 48 ομάδες κληρώθηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32» και στη συνέχεια το τουρνουά θα συνεχιστεί με νοκ-άουτ αγώνες.

Η τελική φάση της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στο Κατάρ από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο υπερσύγχρονο αθλητικό συγκρότημα Aspire Zone στο Αλ Ραγιάν της Ντόχα, όπως και στη διοργάνωση του 2025.

1ος όμιλος: Κατάρ, Αίγυπτος, Παναμάς, Ελλάδα.



2ος όμιλος: Νότια Κορέα, Εκουαδόρ, Νέα Καληδονία, CAF 1.



3ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστραλία, Δανία, CAF 2.



4ος όμιλος: Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Αϊτή, Ουρουγουάη.



5ος όμιλος: Ιταλία, Ουζμπεκιστάν, Ακτή Ελεφαντοστού, Τζαμάικα.



6ος όμιλος: Σενεγάλη, Κροατία, Τατζικιστάν, Κούβα.



7ος όμιλος: Μάλι, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, Βιετνάμ.



8ος όμιλος: Ισπανία, Μαρόκο, Φίτζι, Κίνα.



9ος όμιλος: Βραζιλία, Ιρλανδία, Κόστα Ρίκα, Τανζανία.



10ος όμιλος: ΗΠΑ, Χιλή, Μαυροβούνιο, Αλγερία.



11ος όμιλος: Μεξικό, Βενεζουέλα, Καμερούν, Ρουμανία.



12ος όμιλος: Ιαπωνία, Κολομβία, Ονδούρα, Σερβία.

*Σημειώνεται ότι εκκρεμούν δύο εισιτήρια με ομάδες της ζώνης της Αφρικής (CAF 1, CAF 2) που θα καθοριστούν από τα play-offs της CAF το Σάββατο 23/05. Οι νικητές των αγώνων Αιθιοπία – Μοζαμβίκη και Ουγκάντα – Γκάνα θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στην παγκόσμια διοργάνωση και θα συμπληρώσουν το παζλ των 48 ομάδων.