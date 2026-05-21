Εφιάλτης για 38χρονη στη Βρετανία: Πήγε να φτιάξει φτηνά τα δόντια της στην Τουρκία και τα... έχασε όλα

Μια 38χρονη γυναίκα από τη Βρετανία έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη μετά από ταξίδια στην Τουρκία για οδοντιατρικές θεραπείες χαμηλότερου κόστους, καταλήγοντας τελικά να χάσει όλα τα δόντια της, να νοσηλευτεί με σοβαρή λοίμωξη και να επιβαρυνθεί οικονομικά σχεδόν 20.000 λίρες.

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που την ανάγκασε να πάει στην Τουρκία

Η Τζάκι Λιν αναζήτησε λύση στο εξωτερικό όταν άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στα δόντια της. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά από επέμβαση αφαίρεσης ωοθηκών λόγω Προεμμηνορροϊκής Δυσφορικής Διαταραχής (PMDD), η οποία την οδήγησε σε πρόωρη χημική εμμηνόπαυση και δραστική πτώση των οιστρογόνων — παράγοντα που επηρεάζει και τη στοματική υγεία.

Η ίδια περιέγραψε ότι τα δόντια της άρχισαν σταδιακά να σπάνε και να διαλύονται, γεγονός που την ώθησε να αναζητήσει οικονομικότερες θεραπείες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Αρχικά υποβλήθηκε σε αισθητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη, μια διαδικασία που της κόστισε περίπου 3.000 λίρες και αρχικά φάνηκε να αποδίδει. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα το υλικό άρχισε να φθείρεται και να αποκολλάται, επαναφέροντας τα προβλήματα.

Αποφασισμένη να βρει μια πιο μόνιμη λύση, ταξίδεψε ξανά στην Τουρκία, αυτή τη φορά σε διαφορετική κλινική, προκειμένου να τοποθετήσει στεφάνες. Εκεί όμως, όπως υποστηρίζει, τα πράγματα πήραν δραματική τροπή.

Παρότι είχε συμφωνήσει σε περιορισμένες απονευρώσεις και τοποθέτηση θηκών, όταν συνήλθε από την καταστολή διαπίστωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 15 απονευρώσεις και ότι αντί για μεμονωμένες στεφάνες είχαν τοποθετηθεί εκτεταμένες γέφυρες.

Αφόρητοι πόνοι και λοιμώξεις

Η 38χρονη περιέγραψε αφόρητους πόνους μετά την επέμβαση, λέγοντας πως η πίεση που ασκούσαν οι γέφυρες στα εναπομείναντα δόντια ήταν αβάσταχτη.

Λίγες ημέρες αργότερα αναγκάστηκε να επιστρέψει εκ νέου στην Τουρκία, όπου ενημερώθηκε ότι τα φυσικά της δόντια είχαν τροχιστεί υπερβολικά και πως η μοναδική λύση ήταν πλέον η εξαγωγή όλων των δοντιών και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Το συνολικό κόστος των θεραπειών εκτοξεύθηκε τελικά στις 18.000 λίρες, ποσό που, όπως αποκάλυψε, κάλυψε με δανεικά από τον πατέρα της.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο όταν εμφάνισε σοβαρή λοίμωξη από αποστήματα, η οποία εξαπλώθηκε στο πρόσωπο, στα ιγμόρεια και στο αίμα της. Η ίδια χρειάστηκε νοσηλεία και ενδοφλέβια αγωγή, περιγράφοντας πως το πρόσωπό της είχε πρηστεί τόσο πολύ που δυσκολευόταν ακόμη και να ανοίξει το μάτι της.

Σήμερα ζει με προσωρινή οδοντοστοιχία και περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης μόνιμων εμφυτευμάτων μέσα στους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε, μπορεί να τρέφεται μόνο με πολύ μαλακές τροφές.

Η ίδια δηλώνει πως η περιπέτεια αυτή επηρέασε σοβαρά και την προσωπική της ζωή, καθώς έχασε τη δουλειά της, απομακρύνθηκε από την καθημερινότητα της κόρης της και βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλη ψυχολογική πίεση.

Παράλληλα, προειδοποιεί όσους σκέφτονται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για φθηνότερες αισθητικές ή οδοντιατρικές παρεμβάσεις να ερευνούν πολύ προσεκτικά κάθε επιλογή, τονίζοντας ότι η πραγματικότητα συχνά διαφέρει σημαντικά από την εικόνα που παρουσιάζεται στα social media.

Από την πλευρά της, η Βρετανική Οδοντιατρική Ένωση επισημαίνει ότι ολοένα και περισσότεροι ασθενείς στρέφονται σε θεραπείες εκτός χώρας λόγω του υψηλού κόστους και της δυσκολίας πρόσβασης σε οδοντιατρική περίθαλψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποιώντας ωστόσο για τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν όταν δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση και σωστή ιατρική παρακολούθηση.

