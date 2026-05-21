Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε καλαμιές - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μεσοχωριού του δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε σε καλαμιές κοντά στον οικισμό "Βοριάς" και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής αρχικά ήταν μεγάλη.

Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν αφού η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, από 6 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό του Πύργου.

Τις προσπάθειες πυρόσβεσης λαμβάνει μέρος και μια υδροφόρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

"ΟΧΙ" της Περιφέρειας Κρήτης στη δομή μεταναστών στις Μαλάδες - Ενοικιάζεται πλοίο για την μεταφορά