ΠΕΜ.21 Μαΐ 2026 17:00
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε καλαμιές - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πυροσβεστική Υπηρεσία
clock 16:24 | 21/05/2026
Εύα Μαστρογιαννάκη Εύα Μαστρογιαννάκη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μεσοχωριού του δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε σε καλαμιές κοντά στον οικισμό "Βοριάς" και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής αρχικά ήταν μεγάλη.

Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβουν αφού η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, από 6 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό του Πύργου.

Τις προσπάθειες πυρόσβεσης λαμβάνει μέρος και μια υδροφόρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

"ΟΧΙ" της Περιφέρειας Κρήτης στη δομή μεταναστών στις Μαλάδες - Ενοικιάζεται πλοίο για την μεταφορά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φωτιά Βοριάς αρχανών αστερουσίων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis