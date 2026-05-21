"ΟΧΙ" της Περιφέρειας Κρήτης στη δομή μεταναστών στις Μαλάδες - Ενοικιάζεται πλοίο για την μεταφορά

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Περιφέρεια δεν πρόκειται να συναινέσει στη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων Ηρακλείου, σεβόμενη τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας.

«Όχι» σε λύσεις ερήμην της τοπικής κοινωνίας

Ο κ. Αρναουτάκης, κάνοντας μια αναδρομή στη διαχείριση του μεταναστευτικού στο νησί επί τεσσάρων διαφορετικών υπουργών, αναφέρθηκε στην περίοδο 2023-2024 και την τότε πρόταση του Δημήτρη Καιρίδη για τη δημιουργία τεσσάρων δομών στην Κρήτη. Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα των Μαλάδων, ο Περιφερειάρχης ήταν κατηγορηματικός: «Σε χωροθέτηση χώρου που δεν βρίσκει σύμφωνη την τοπική κοινωνία, εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε».

Παράλληλα, τόνισε ότι πάγια διεκδίκηση της Περιφέρειας είναι η δημιουργία αποκλειστικά χώρων ολιγοήμερης υποδοχής και όχι μόνιμων δομών, ενώ άσκησε κριτική στο αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, επισημαίνοντας ότι για το Ηράκλειο θα έπρεπε να έχει ήδη βρεθεί λύση που να εξασφαλίζει ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες προσωρινής διαβίωσης.

Η λύση του πλοίου εντός του Ιουνίου

Ως άμεσο μέτρο αποσυμφόρησης, ο Περιφερειάρχης αποκάλυψε ότι εντός του Ιουνίου δρομολογείται η ενοικίαση πλοίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη απευθείας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η λύση αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τον χρόνο μεταφοράς, ελαχιστοποιώντας την παραμονή των ανθρώπων αυτών στο νησί.

Σχετικά με τη δομή της Αγυιάς στα Χανιά, ο κ. Αρναουτάκης παραδέχτηκε ότι υπήρξαν σοβαρές και δικαιολογημένες αντιδράσεις για την καταλληλότητα του χώρου, εξηγώντας ότι επρόκειτο για μια αναγκαστική και δύσκολη απόφαση, καθώς δεν είχε βρεθεί κανένας άλλος διαθέσιμος χώρος σε Χανιά, Ρέθυμνο ή Ηράκλειο. Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε την πρόταση της Περιφέρειας για την αξιοποίηση ανενεργών πρώην στρατοπέδων.

Δυναμική παρέμβαση και μπλόκο από τους κατοίκους

Το κλίμα στη συνεδρίαση ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς κάτοικοι και φορείς των Μαλάδων πραγματοποίησαν μαζική και δυναμική παρέμβαση. Οι εκπρόσωποι της περιοχής ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιτρέψουν την περαιτέρω υποβάθμιση και επιβάρυνση των Μαλάδων με μια τέτοια εγκατάσταση.

Οι κάτοικοι προανήγγειλαν την έναρξη διαρκών κινητοποιήσεων, ενώ υπογράμμισαν ότι είναι έτοιμοι να εξαντλήσουν κάθε μέσο, προσφεύγοντας ακόμα και στη δικαιοσύνη, προκειμένου να αποτρέψουν οριστικά την υλοποίηση του σχεδιασμού.

