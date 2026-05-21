Euroleague Final 4 Athens 2026 - Μπαρτζώκας: ''Εάν ο θεός μας το δώσει θα είμαστε πολύ χαρούμενοι» - Οι δηλώσεις από τη συνέντευξη Τύπου

Το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού του Final Four της EuroLeague αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήν ακαι συγκεκριμένα στο «T-Center», εκεί όπου Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και η εκπληκτική Βαλένθια ετοιμάζονται να πέσουν στη μάχη με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης.

Η αυλαία του Final Four άνοιξε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των 4 ομάδων. Αναλυτικά οι τοποθετήσεις των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων του Final 4 της Ευρωλίγκας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας είπε:



Για το αν είναι πλεονέκτημα το ότι παίζουν στην Αθήνα ή αν βάζει μεγαλύτερη πίεση: «Εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν ταξιδέψαμε. Όπου παίζουμε πάντα οι οπαδοί μας είναι εκεί, είτε στο Βελιγράδι, είτε στο Άμπου Ντάμπι, είτε στην Αθήνα. Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ. Είναι κάτι που ο κόσμος εκτός του μπάσκετ δεν καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι. Όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι στο Final Four. Δεν είναι εύκολο, φανταστικές ομάδες τέθηκαν εκτός των Play in. Εκτιμάμε την στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ακόμα ένα βήμα, να πάρουμε το τρόπαιο. Θα προσπαθήσουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε, είμαστε ενωμένοι. Ας δούμε τι θα γίνει».

Για το κομμάτι που λείπει για να φτάσει η ομάδα στον τίτλο: «Δεν θα αντιμετωπίσω την ερώτηση σαν προβοκατόρικη. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις σταθερότητα στο υψηλό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ, ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μία τελευταία προσπάθεια ή η τύχη. Παίζουν πολλά ρόλο. Αυτό που υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει να μας το δώσει φέτος ο Θεός, θα είμαστε ικανοποιημένοι».

Για το αν έχουν συζητήσει για το πώς θα ήταν να σηκώσει ξανά το τρόπαιο με τον Παπανικολάου: «Θα είναι τρομερό και για τους δύο αλλά κυρίως για τον Ολυμπιακό. Είχαμε ομάδα με κίνητρο και ταλέντο. Φέτος, βλέπω κάποια ίδια πράγματα. Ταλέντο, την καλύτερη επίθεση, τερματίσαμε πρώτοι. Είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη σεζόν. Έχουμε κίνητρο. Έχουμε άτομα που μπορούν να δείξουν στους άλλους πως να κερδίσουν το τρόπαιο».

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτε, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποστήριξε: «Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να βασιστούμε στην άμυνα πολύ. Πάντα πρέπει να είναι η βάση σε πολλά πράγματα που προσπαθείς να χτίσεις. Βελτιωθήκαμε επιθετικά. Ελπίζω να καταφέρουμε να το βγάλουμε στο παρκέ αύριο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει εκπληκτικό ρεκόρ σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάντα ευχάριστο να έρχομαι στο ΟΑΚΑ, θα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που καταλαβαίνω. Ελπίζω να έχουμε καλά 40 λεπτά.

Όλοι καταλαβαίνουν την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να έχουμε καλά 40 λεπτά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όλα τα άλλα θα ξεχαστούν».

Ο προπονητής της Ρεάλ Μδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο δήλωσε: «Είναι ωραίο που είμαστε εδώ, τo Final 4 είναι που διαχωρίζει τις πραγματικά καλές ομάδες. Δεν είναι έμμονη ιδέα για μένα η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, πολλοί μεγάλοι προπονητές δεν έχουν κατακτήσει τον τίτλο αυτό.

Η Αθήνα είναι μια καταπληκτική μπασκετική πόλη. Το 2007 είχα έρθει με τη Μάλαγα, μια μικρότερη ομάδα, τώρα είμαστε εδώ με τη Ρεάλ. Έχουμε δύο μεγάλες απουσίες, αλλά ήρθαμε για να παλέψουμε».

Ο τεχνικός της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ είπε: «Η αυτοπεποίθηση δεν είναι κάτι που κερδίζεται μόνο με το να κερδίζεις ή να χάνεις. Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά, από την ταυτότητα της ομάδας και από την πίστη μας σε αυτή τη δουλειά. Είμαι νεότερος από τον Σέρχιο, περίπου 3 μήνες. Είμαστε φίλοι και έχουμε εξαιρετική σχέση. Λένε ότι είμαι δύσκολος με τους άλλους προπονητές, αλλά δεν είναι αλήθεια. Είμαι περήφανος που είμαι σε μια μεγάλη διοργάνωση και ελπίζω να το κάνω και στο μέλλον»

Οι δηλώσεις των αρχηγών:

Κώστας Παπανικολάου (Ολυμπιακός): «Θέλω να είναι φέτος η χρονιά μας. Αυτό που μένει είναι αυτό που κερδίζεις. Πάντα ο επόμενος στόχος, η επόμενη πρόκληση, ο επόμενος τίτλος είναι στο προσκήνιο. Θέλει να ξαναζήσεις αυτή την έκσταση και τη χαρά. Δε θέλεις να δει όλη την προσπάθεια να πάει στράφι. Θα είναι ωραίο να συμβεί στη χώρα μας. Δεν είμαι γνωστός για το ότι παίρνω το τελευταίο σουτ. Οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ είναι καλύτερες επιλογές, θα πασάρω.



Αν υπήρχε κάποια μαγικό κομμάτι δεν θα το βάζαμε και τα προηγούμενα χρόνια; Είναι μία προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι στο παρκέ. Παίζουμε 40 λεπτά, υπάρχουν οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχει κάτι μαγικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Σε 40 λεπτά κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final 4. Να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το ματς σαν να μην υπάρχει αύριο. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε, σε όποιο γήπεδο και να είναι. Είναι ένα έξτρα κίνητρο, το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Θέλουμε να κερδίσουμε όπου και αν παίζουμε. Είναι έξτρα κίνητρο να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς που είναι μαζί μας όπου παίζουμε στην κανονική περίοδο και το Final 4. Είναι έξτρα κίνητρο να τους δώσουμε αυτό που θέλουν».

Νάντο Ντε Κολό (Φενέρμπαχτσε): «Ναι είναι ένας τελευταίος χορός. Είναι η τελευταία μου σεζόν και όταν είχα την ευκαιρία να πάω στη Φενέρ, μίλησε πολύ με τη σύζυγό του και ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουμε μεγάλους στόχους με τη Φενέρμπαχτσε. Ένα ωραίο συναίσθημα που είμαστε στο Final Four. Να απολαύσουμε τις στιγμές. Να είμαι σοβαρός και επαγγελματίας, όπως ήμουν σε όλη μου την καριέρα. Θα απολαύσω τη διοργάνωση και θα φροντίσω να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Για να είσαι clutch πρέπει να παίρνεις την σωστή απόφαση. Οπότε εξαρτάται από το ποιος είναι σε καλύτερη θέση για το σουτ. Στο τέλος θες να κερδίσει η ομάδα.

Δεν νιώθω άγχος. Αυτή η πίεση είναι μέρος του τι κάνουμε. Πρέπει να το διαχειριστείς. Αυτό γίνεται με προετοιμασία όλη την σεζόν. Δεν έχουμε τώρα χρόνο να σκεφτούμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Καμία έξτρα πίεση. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και θα παλέψω για τη νίκη».





Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια): «Έχουμε εμπιστοσύνη και την νοοτροπία που απαιτεί να παίξουμε στο Final Four. Ο προπονητής εμπιστεύεται εμάς και εμείς τον προπονητή. Είμαστε προετοιμασμένοι. Εάν είμαι ελεύθερος θα σουτάρω. Προφανώς όμως εγώ θα προσπαθούσα να πάρω την κατάλληλη επιλογή. Δεν σκέφτομαι πολύ τις καταστάσεις, παίζω το παιχνίδι, θέλω να είμαι ανταγωνιστικός και να παίζω το παιχνίδι όσο καλύτερα μπορώ. Δεν σκέφτομαι αν είμαι super star ή κάτι αντίστοιχο.Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα και ίσως μετά το κάνουμε με μηνύματα. Στο Final Four πρέπει να ξεχάσεις τι έκανες την υπόλοιπη σεζόν. Είναι ένα νοκ άουτ παιχνίδι και πρέπει να είσαι έτοιμος για να το απολαύσεις».

Φακούντο Καμπάτσο (Ρεάλ Μαδρίτης): «Νομίζω ότι η εμπειρία μετράει πολύ, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Είμαστε χωρίς τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν, όμως το καλό είναι ότι είμαστε μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Έχουμε την εμπειρία και το ταλέντο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ