Βόλει: O Ντεπέστελε νέος προπονητής του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ βρισκόταν σε αναζήτηση προπονητή βόλει μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον Γιάννη Καλμαζίδη και όπως φαίνεται βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Φρανκ Ντεπέστελε.

Ο Βέλγος τεχνικός και πρώην πασαδόρος που είχε συστηθεί στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον Ηρακλή (2006-07) και τον Παναθηναϊκό (2008-09) είναι ο εκλεκτός της κρητικής ομάδας για να την οδηγήσει τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Ντεπέστελε τη τελευταία διετία ήταν στον πάγκο της βελγικής Άαλστ φτάνοντας φέτος μέχρι τους τελικούς του Challenge Cup, αποκλείοντας στα προημιτελικά τον ΠΑΟΚ.