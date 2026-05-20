radio icon100.6 FM KnossosFM
Βόλει: O Ντεπέστελε νέος προπονητής του ΟΦΗ
clock 23:26 | 20/05/2026
Ο ΟΦΗ βρισκόταν σε αναζήτηση προπονητή βόλει μετά τη λήξη της συνεργασίας με τον Γιάννη Καλμαζίδη και όπως φαίνεται βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Φρανκ Ντεπέστελε.

Ο Βέλγος τεχνικός και πρώην πασαδόρος που είχε συστηθεί στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του από τον Ηρακλή (2006-07) και τον Παναθηναϊκό (2008-09) είναι ο εκλεκτός της κρητικής ομάδας για να την οδηγήσει τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Ντεπέστελε τη τελευταία διετία ήταν στον πάγκο της βελγικής Άαλστ φτάνοντας φέτος μέχρι τους τελικούς του Challenge Cup, αποκλείοντας στα προημιτελικά τον ΠΑΟΚ.

