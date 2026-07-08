"Καμπάνα" 1.000 ευρώ σε παραγωγό για καλοκαιρινή καλλιέργεια σε χωριό του Ηρακλείου!

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 ευρώ σε παραγωγό του Δήμου Βιάννου, λόγω καλοκαιρινής φύτευσης, στο πλαίσιο των μέτρων που έχει λάβει ο Δήμος για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Σύμφωνα με την πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου, η οποία φέρει ημερομηνία υπογραφής 26 Ιουνίου 2026, ο παραγωγός κρίθηκε ότι προχώρησε σε εγκατάσταση δευτερεύουσας καλλιέργειας στην αγροτική του ιδιοκτησία, κατά παράβαση της απόφασης τουΔημοτικού Συμβουλίου Βιάννου (17/30-12-2025), με την οποία προβλέπονται περιορισμοί στις καλλιεργητικές δραστηριότητες λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας.

Η απόφαση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, σε έκθεση αυτοψίας των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου και προβλέπει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 1.000 ευρώ . Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός 15 ημερών, πριν προχωρήσει η διαδικασία βεβαίωσης του προστίμου.

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Ο παραγωγός, με δημόσια ανάρτησή του, εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του για την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη καλλιέργεια ποτίζεται από ιδιωτική πηγή νερού και όχι από το δημοτικό δίκτυο . Όπως αναφέρει, θεωρεί άδικη την επιβολή του προστίμου, καθώς –όπως υποστηρίζει– δεν επιβαρύνει τα διαθέσιμα αποθέματα νερού του Δήμου.

Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, επισημαίνοντας ότι η απαγόρευση των καλοκαιρινών καλλιεργειών στερεί από αρκετές οικογένειες ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους και επηρεάζει άμεσα τη δυνατότητά τους να διατηρήσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

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