Ηράκλειο: Κανένα ίχνος ζωής της 74χρονης που εξαφανίστηκε

Συνεχίζονται για 6η ημέρα σήμερα (8/7) οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης από τη Σύμη Βιάννου, με την αγωνία για την τύχη της να κορυφώνεται.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7), προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση στις Αρχές και την τοπική κοινωνία.

Η γυναίκα είχε φτάσει στην Κρήτη από την Αθήνα μαζί με τον γιο της, προκειμένου να παραστούν σε κηδεία συγγενικού τους προσώπου και διέμεναν στο πατρικό σπίτι της στην περιοχή. Το μεσημέρι της εξαφάνισής της είχε μεταβεί στο γειτονικό χωριό Πεύκο, για ψώνια και για να συναντήσει γνωστούς της, ωστόσο από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση αναζητούν κάθε πιθανό ίχνος, σε δύσβατες περιοχές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στην ηλικιωμένη γυναίκα.

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