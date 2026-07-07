Ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ καταγγέλει άγρια επίθεση για μια θέση πάρκινγκ

Ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ στη Λαμία κατήγγειλε πως δέχθηκε επίθεση από μια γυναίκα μέσα στο μαγαζί της, για μια θέση πάρκινγκ.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, η ιδιοκτήτρια καταγγέλλει ότι περίπου στις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής η άλλη γυναίκα εμφανίστηκε στο κατάστημα και της ζήτησε χρήματα για τη στάθμευση των οχημάτων. Όπως αναφέρει, της απάντησε ότι είχε ήδη καταβάλει το ποσό που, σύμφωνα με την ίδια, της αναλογούσε.

Κατά την περιγραφή της καταγγέλλουσας, η γυναίκα αποχώρησε προσωρινά, αλλά λίγο αργότερα επέστρεψε και εισήλθε εκ νέου στο κατάστημα. Όπως υποστηρίζει, ενώ καθόταν σε τραπεζάκι και συνομιλούσε τηλεφωνικά με την ανήλικη κόρη της, η γυναίκα κινήθηκε προς το μέρος της, την άρπαξε αιφνιδιαστικά από τα μαλλιά και άρχισε να τη χτυπά και να την εξυβρίζει.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ άρχισε να φωνάζει καλώντας σε βοήθεια και ζητώντας να ειδοποιηθεί η Αστυνομία. Κατά την καταγγελία της, κατάφερε να βγει από το κατάστημα, ωστόσο η γυναίκα φέρεται να πήρε ένα πλαστικό μπουκάλι κρασί από το μίνι μάρκετ και να τη χτύπησε στον αυχένα.

Επίσης, αναφέρει ότι η γυναίκα την οποία καταγγέλλει προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος, πετώντας προϊόντα στο πάτωμα, ανοίγοντας μπουκάλια κρασιού και προκαλώντας φθορές σε συσκευές και αντικείμενα.

Η ιδιοκτήτρια ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε τρεις μάρτυρες, οι οποίοι, σύμφωνα με την ίδια, δήλωσαν πρόθυμοι να καταθέσουν για όσα αντιλήφθηκαν. Όπως αναφέρει, κάλεσε το «100» και αστυνομικοί έφθασαν περίπου 20 λεπτά αργότερα, καταγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κατάστημα.

«Μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο»

Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα όπως δηλώνει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όπως σημειώνει μάλιστα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και στον αυχένα, ενώ αντιμετωπίζει και πρόβλημα όρασης από το ένα μάτι. Σημείωσε μάλιστα πως ότι επρόκειτο να εξεταστεί εκ νέου από γιατρούς και ότι ενδεχομένως να χρειαζόταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι, από το τράβηγμα, ξεριζώθηκε τμήμα των μαλλιών της και ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τούφα μαλλιών στο πάτωμα του καταστήματος.

«Αν το μπουκάλι ήταν γυάλινο, σήμερα θα άφηνα το παιδί μου ορφανό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως τόνισε, έχει ήδη προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης σε βάρος της γυναίκας, περιγράφοντας στις αστυνομικές αρχές, μεταξύ άλλων, σωματική επίθεση, εξύβριση, απειλές και πρόκληση φθορών. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, κατά τον χρόνο της συνέντευξης η καταγγελλόμενη αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές.

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