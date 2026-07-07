Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Επανεκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και νέα Δημοτική Επιτροπή

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, κατά την ειδική συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, προχώρησε στην εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της νέας Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117 έως 119 και 135 έως 137 του Ν. 5314/2026.

Το Σώμα, με ομόφωνη απόφαση επί των 21 παρόντων δημοτικών συμβούλων, επανεξέλεξε το ίδιο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το νέο Προεδρείο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Γεώργιος Καλογεράκης του Αντωνίου

Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Φραγκάκης του Κωνσταντίνου

Γραμματέας: Γεωργία Μαυροπούλου του Κυριάκου

Στη συνέχεια, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην εκλογή των μελών της νέας Δημοτικής Επιτροπής.

Τακτικά μέλη:

Εμμανουήλ Κουρλετάκης του Νικολάου

Γεώργιος Κουτσαντωνάκης του Δημητρίου

Ιφιγένεια Μπουτιέρου - Σπυριδάκη του Δημητρίου

Μιχαήλ Σαμωνάκης του Γεωργίου

Ζαχαρίας Δερμιτζάκης του Κωνσταντίνου

Μιχαήλ Μουρτζάκης του Γεωργίου

Αναπληρωματικά μέλη:

Ευαγγελία Αγγελάκη του Σταύρου

Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη - Χαιρέτη του Κωνσταντίνου

Μαρίνα Δαγαλάκη - Χρονάκη του Εμμανουήλ

Ευφροσύνη Καλυκάκη του Ιωάννου

Ιωάννης Δρακάκης του Εμμανουήλ

Εμμανουήλ Φραγκάκης του Κωνσταντίνου

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου συνεχάρη τα μέλη του νέου Προεδρείου και της νέας Δημοτικής Επιτροπής και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ομόφωνη επανεκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της υπεύθυνης και θεσμικής λειτουργίας του κατά την πρώτη περίοδο της δημοτικής θητείας. Εύχομαι στα μέλη του Προεδρείου και της νέας Δημοτικής Επιτροπής καλή επιτυχία στο έργο τους. Με συνεργασία, συνεννόηση και προσήλωση στο συμφέρον του τόπου μας, συνεχίζουμε την κοινή προσπάθεια για έναν Δήμο αποτελεσματικό, σύγχρονο και κοντά στις ανάγκες των πολιτών».

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