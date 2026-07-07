Η ΚΑΡΠΑ από την οικογένεια και ο απινιδωτής έσωσαν 16χρονη που υπέστη ανακοπή καρδιάς

Χάρη στην άμεση επέμβαση των γονιών της και τη χρήση απινιδωτή, μια 16χρονη από τους Προμάχους Αλμωπίας κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή, ύστερα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη μέσα στο σπίτι της. Το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Ιουνίου σε ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας και αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες και της άμεσης πρόσβασης σε απινιδωτές.

Η περιπέτεια ξεκίνησε όταν η μικρότερη αδελφή της 16χρονης ξύπνησε μέσα στη νύχτα και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ειδοποίησε αμέσως τους γονείς της, με τη μητέρα, εκπαιδευμένη στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέσω του προγράμματος Kids Save Lives, να ξεκινά χωρίς καθυστέρηση προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώνοντας ότι η κόρη της δεν ανέπνεε φυσιολογικά.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας κάλεσε το ΕΚΑΒ και έσπευσε να φέρει έναν από τους διαθέσιμους απινιδωτές του χωριού, ενώ στο σπίτι έφτασε και ακόμη ένας εκπαιδευμένος εθελοντής του ίδιου προγράμματος για να συνδράμει. Ο απινιδωτής χρησιμοποιήθηκε μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά από την κατάρρευση της ανήλικης και η πρώτη απινίδωση αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς η καρδιά της επανήλθε σε φυσιολογικό ρυθμό.

Λόγω της απόστασης, το ασθενοφόρο έφτασε περίπου 45 λεπτά αργότερα και η 16χρονη διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αριδαίας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Έδεσσας, πριν μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Λάρισας και τελικά στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της τοποθέτησαν εμφυτεύσιμο απινιδωτή τελευταίας γενιάς.

Δύο εβδομάδες μετά την περιπέτειά της, η 16χρονη επέστρεψε στο σπίτι της πλήρως αποκατεστημένη. Το Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές χαρακτήρισε το περιστατικό υπόδειγμα σωστής λειτουργίας της «Αλυσίδας Επιβίωσης», επισημαίνοντας ότι η εκπαίδευση των πολιτών και η ύπαρξη απινιδωτών μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές.

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