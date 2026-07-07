Παγάκια χαμομηλιού για λαμπερό πρόσωπο

Όταν η ζέστη και η υγρασία χτυπούν κόκκινο, η επιδερμίδα μας ζητά απεγνωσμένα μια ανάσα δροσιάς. Η απάντηση κρύβεται στην κατάψυξή σου και ακούει στο όνομα beauty ice cubes!

Αυτό το πανεύκολο DIY hack συνδυάζει την ευεργετική επίδραση του πάγου με τη δύναμη της φύσης. Η χαμηλή θερμοκρασία κάνει θαύματα: μειώνει άμεσα το πρήξιμο, προσφέρει αίσθηση σύσφιξης και αφήνει το πρόσωπο να δείχνει απίστευτα φρέσκο και ξεκούραστο. Αν μάλιστα αντικαταστήσεις το απλό νερό με αφέψημα από χαμομήλι ή πράσινο τσάι, αναβαθμίζεις τη ρουτίνα σου με έξτρα καταπραϋντικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες.







Θα χρειαστείς:

1 φλιτζάνι χαμομήλι



μία παγοθήκη



Βράσε το χαμομήλι και άφησέ το να κρυώσει εντελώς. Στη συνέχεια, ρίξε το στην παγοθήκη και τοποθέτησέ τη στην κατάψυξη μέχρι να δημιουργηθούν παγάκια.

Το χαμομήλι είναι γνωστό για τις καταπραϋντικές του ιδιότητες και αποτελεί εξαιρετική επιλογή μετά από μια ημέρα στον ήλιο ή όταν η επιδερμίδα εμφανίζει κοκκινίλες.

Εναλλακτικά, αντί για χαμομήλι μπορείς να χρησιμοποιήσεις πράσινο τσάι που είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και αποτελεί αγαπημένο συστατικό στην περιποίηση της επιδερμίδας.

Πώς τα χρησιμοποιείς;



Χρησιμοποίησέ τα πριν από τον ορό ή την ενυδατική σου κρέμα ή όποτε νιώθεις ότι η επιδερμίδα σου χρειάζεται μια αίσθηση ανακούφισης και δροσιάς.

Προσοχή! Μην εφαρμόζεις ποτέ τον πάγο απευθείας πάνω στην επιδερμίδα για ώρα. Τύλιξέ τον σ’ ένα καθαρό, βαμβακερό πετσετάκι και κάνε απαλές κυκλικές κινήσεις για περίπου ένα λεπτό.

Πηγή: jenny.gr

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