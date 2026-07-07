Συνελήφθη ο τράπερ Yung Kapa

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Γνωστός τραπέρ συνελήφθη μετά από έλεγχο των αστυνομικών της ΟΠΚΕ στο super car των 200.000 ευρώ με το οποίο κυκλοφορούσε στον Ωροπό γιατί βρέθηκε να κατέχει ένα γεμάτο πιστόλι, με πέντε σφαίρες των 9 χιλιοστών.

Σε τυχαίο έλεγχο αστυνομικοί της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε εντόπισαν στον Ωρωπό σταθμευμένο αυτοκίνητο και σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν στο οδόστρωμα και συγκεκριμένα από την θέση του συνοδηγού ένα πιστόλι.

Μετά την προσαγωγή του διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω όπλο είναι ακαταχώρητο στα συστήματα της αστυνομίας και χωρίς αδείας που προβλέπει ο νόμος.

«Το όπλο το προμηθεύτηκα προ ενάμιση έτους από άτομο αφγανικής καταγωγής στην περιοχή την Ομόνοιας αντί του ποσού των 5.000 ευρώ και το κατείχα παράνομα την προκειμένη χρονική στιγμή, όπου με συνέλαβαν για τους σκοπούς γυρισμάτων video clip», υποστήριξε στους αστυνομικούς ο τράπερ Yung Kapa.

Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κάλυκες 9 χιλιοστών. Για αυτούς ο κατηγορούμενος δήλωσε πως τους είχε πάρει ως ενθύμιο από ένα σκοπευτικό όμιλο.

Ο τράπερ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και τον όρο να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα.

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