Νότης Σφακιανάκης: Παντρεύεται ο γιος του

Σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, o γιος του Νότη Σφακιανάκη, Απόλλωνας, ετοιμάζεται να παντρευτεί τη σύντροφό του Νατάσα Καμπισιούλη.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η πρόταση γάμου έγινε πριν λίγο καιρό, με τη νεαρή κοπέλα να λέει το πολυπόθητο «ναι» και τις προετοιμασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο Απόλλωνας Σφακιανάκης δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής καθώς ασχολείται με την παραγωγή και ενορχήστρωση τραγουδιών ενώ παράλληλα διαχειρίζεται και οικογενειακές επαγγελματικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η ακίνητη περιουσία της οικογένειας. Ο ίδιος ωστόσο, παρά το βαρύ επώνυμο που κουβαλά, έχει επιλέξει να κρατά μια διακριτική στάση ζώντας μακριά από τη λάμψη και τα φώτα της δημοσιότητας.

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