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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έγκλημα στην Ημαθία: Ένας νεκρός από μαχαίρι και ένας τραυματίας

περιπολικό
clock 18:41 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρι έγινε το απόγευμα της Τρίτης (07.07.2026) στην Ημαθία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και ένας ακόμη να τραυματιστεί. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Κουλούρας και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο ερευνώνται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μαχαίρωμα έγινε ύστερα από διαπληκτισμό μεταξύ ενός 47χρονου και δύο ανδρών Ρομά στην Ημαθία. Από τη συμπλοκή, ο ένας άνδρας τραυματίστηκε από χτυπήματα με τα χέρια, ενώ ο δεύτερος δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στον θώρακα το οποίο ήταν και μοιραίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:45. Οι δύο άνδρες Ρομά, ηλικίας 62 και 32 ετών, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του 32χρονου. Ο 62χρονος νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Οι Αρχές έχουν αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση και εξετάζουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

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