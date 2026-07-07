Ηράκλειο: Νέα βίντεο - σοκ από τα φρικτά βασανιστήρια που έζησε η 55χρονη

Νέα σοκαριστικά στοιχεία αποκαλύπτονται στην υπόθεση της 55χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο, η οποία φέρεται να υπέστη άγρια κακοποίηση και να κρατήθηκε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα. Το υλικό που εντόπισαν οι αστυνομικοί σε κινητό τηλέφωνο φέρεται να καταγράφει στιγμές της επίθεσης και αποτελεί πλέον βασικό μέρος της δικογραφίας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στο τηλέφωνο της 42χρονης κατηγορούμενης βρέθηκαν 11 βίντεο, στα οποία φέρεται να αποτυπώνονται πράξεις βίας σε βάρος της 55χρονης μέσα στον χώρο όπου φέρεται να παρέμενε εγκλωβισμένη. Στις καταγραφές, όπως αναφέρεται από την αστυνομική έρευνα, η γυναίκα δέχεται χτυπήματα, απειλές και εξυβρίσεις, ενώ γίνεται αναφορά και στη χρήση αντικειμένων, μεταξύ αυτών ενός ξύλινου ροπάλου και ενός μπαλτά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν οι αστυνομικοί που ερευνούσαν άλλη υπόθεση εντόπισαν κινητό τηλέφωνο και προχώρησαν στον έλεγχό του. Το περιεχόμενο της συσκευής οδήγησε τις Αρχές στην αποκάλυψη της υπόθεσης και στην περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες φέρεται να υπέφερε η 55χρονη.

Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμα όταν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Αφού απελευθερώθηκε, βγήκε τραυματισμένη στον δρόμο και ζήτησε βοήθεια. Κάτοικοι της περιοχής είχαν αναφέρει ότι κατά διαστήματα ακούγονταν φωνές από το συγκεκριμένο σπίτι, χωρίς όμως να γνωρίζουν τι συνέβαινε στο εσωτερικό του.

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος φέρεται να είχε παραχωρήσει τον χώρο στην 42χρονη. Οι Αρχές εξετάζουν τον ακριβή ρόλο του, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα των περιστατικών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν αντικείμενα που θεωρούνται σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων ένας μπαλτάς, ξύλινο αντικείμενο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με ίχνη αίματος, τούφα μαλλιών και ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν η σχέση των δύο γυναικών, τα κίνητρα της επίθεσης και ο τρόπος με τον οποίο η 42χρονη κατέγραφε το υλικό που βρέθηκε στο κινητό της.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκαν οι δύο με την ροζ κοκαΐνη

Κρήτη: 703 συλλήψεις μέσα σε έναν μήνα - Στο στόχαστρο ναρκωτικά, όπλα και οργανωμένο έγκλημα

Ηράκλειο: Επιτροπή ΚΕΠΑ πήγε για έλεγχο σε καρκινοπαθή... τρεις μέρες μετά τον θάνατό της!