ΤΡΙ.07 Ιου 2026 19:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νέος express διαγωνισμός για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη

θοδωρής φέρρης, συναυλία, παγκρήτιο στάδιο, Ηράκλειο
clock 16:40 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στον διαγωνισμό του ekriti.gr για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στο Ηράκλειο οδήγησε στην εξασφάλιση ακόμη 10 προσκλήσεων.

Έτσι, το ekriti.gr δίνει μία ακόμη ευκαιρία σε 10 τυχερούς αναγνώστες να βρεθούν στη μεγάλη μουσική βραδιά του καλοκαιριού και να απολαύσουν από κοντά τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Πώς θα συμμετάσχετε στον διαγωνισμό

Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

  • Κάντε like στη σελίδα του ekriti στο facebook πατώντας εδώ.
  • Κάντε like στο νέο άρθρο που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ekriti στο facebook και tag έναν φίλο σας στα σχόλια*. 

Ο διαγωνισμός λήγει τη Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 13:00 και οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό άρθρο που θα δημοσιευτεί και στη σελίδα μας στο facebook.

*πρέπει να ακολουθηθούν σωστά όλα τα βήματα, προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Θοδωρής Φέρρης Διαγωνισμος Συναυλία Προσκλήσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis