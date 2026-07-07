Νέος express διαγωνισμός για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη

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Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στον διαγωνισμό του ekriti.gr για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στο Ηράκλειο οδήγησε στην εξασφάλιση ακόμη 10 προσκλήσεων.

Έτσι, το ekriti.gr δίνει μία ακόμη ευκαιρία σε 10 τυχερούς αναγνώστες να βρεθούν στη μεγάλη μουσική βραδιά του καλοκαιριού και να απολαύσουν από κοντά τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Πώς θα συμμετάσχετε στον διαγωνισμό

Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

Κάντε like στη σελίδα του ekriti στο facebook πατώντας εδώ .

στη σελίδα του στο facebook πατώντας . Κάντε like στο νέο άρθρο που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του ekriti στο facebook και tag έναν φίλο σας στα σχόλια*.

Ο διαγωνισμός λήγει τη Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 13:00 και οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό άρθρο που θα δημοσιευτεί και στη σελίδα μας στο facebook.