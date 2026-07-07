Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Η Ιουλία συνειδητοποιεί πως οι κινήσεις της θα έχουν αντίκτυπο στο σπίτι

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά "το σπίτι δίπλα στο ποτάμι";

Επεισόδιο 87: Η Πολυξένη δυσκολεύεται να κρατήσει σταθερό ρυθμό, καθώς δυσκολεύεται να συνδυάσει όσα απαιτεί η δουλειά με όσα η ίδια αντέχει αυτή την περίοδο. Η Ιουλία έρχεται πιο κοντά σε πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση, συνειδητοποιώντας ότι οι επόμενες κινήσεις της θα έχουν αντίκτυπο και στο σπίτι. Η Μελισσάνθη προσπαθεί να διατηρήσει τον έλεγχο, όμως μια συζήτηση την αναγκάζει να σταθεί απέναντι σε ζητήματα που μέχρι τώρα απέφευγε να αγγίξει.

Η Ασπασία δίνει προτεραιότητα στα παιδιά, προσπαθώντας να περιορίσει την ένταση στην καθημερινότητα, παρότι η δική της αντοχή δοκιμάζεται. Η Μαγδαληνή αισθάνεται ότι οι ισορροπίες γύρω της μετακινούνται, καθώς εκκρεμότητες που αγνοούσε αρχίζουν να την αγγίζουν πιο άμεσα

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