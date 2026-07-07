Δήμος Χερσονήσου: Ενίσχυση της προσβασιμότητας με νέους ανέπαφους κάδους

Με στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ο Δήμος Χερσονήσου ολοκλήρωσε την εγκατάσταση δεκαοχτώ συστοιχιών ανέπαφα ανοιγόμενων κάδων απορριμμάτων, κατάλληλων για χρήση και από άτομα με αναπηρία.

Οι νέες συστοιχίες αποτελούνται από δύο πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 1100 λίτρων έκαστος, με προδιαγραφές αντίστοιχες των κάδων συλλογής στερεών αποβλήτων. Κάθε συστοιχία διαθέτει σύστημα ανέπαφου ανοίγματος καπακιού μέσω αισθητήρα απόστασης υπέρυθρων, τεχνολογίας φωτοβολταϊκής ενέργειας.

Η λειτουργία αυτή εξασφαλίζει μηδενική επαφή του χρήστη με τον κάδο, εύκολο άνοιγμα χωρίς άσκηση δύναμης και πλήρη δυνατότητα χρήσης από άτομα με κινητικές δυσκολίες. Συστοιχίες ανέπαφων κάδων τοποθετήθηκαν και στις παραλίες όπου λειτουργούν διατάξεις αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, ενισχύοντας το συνολικό δίκτυο προσβασιμότητας του Δήμου.

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Η συγκεκριμένη δράση έχει ως απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας κοινότητας φιλικής προς το περιβάλλον, την αισθητική του κοινόχρηστου χώρου και τις ανάγκες κινητικότητας και τρίτης ηλικίας, μέσα από την παροχή σύγχρονων διευκολύνσεων.

«Η προσβασιμότητα δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, αλλά δείκτης ποιότητας και σεβασμού προς κάθε πολίτη» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει: «Με την εγκατάσταση των νέων ανέπαφων κάδων κάνουμε ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν Δήμο που λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς, με σύγχρονες υποδομές και με πραγματική μέριμνα για την καθημερινότητα όλων. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε δράσεις που ενισχύουν την αυτονομία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας».

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