Και με τη βούλα καύσωνας - Πότε ξεκινάει το μεγάλο κύμα ζέστης

Εν αναμονή του πρώτου κύματος πολλής ζέστης, που φαίνεται να έχει τα χαρακτηριστικά καύσωνα, βρίσκεται η χώρα μας. Οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν προς το γεγονός πως θα κάνει περισσότερη ζέστη.

Η εβδομάδα που διανύουμε θα είναι ήπια θερμοκρασιακά, με περιορισμένη αστάθεια προς την Πέμπτη, και βοριάδες έως 7 μποφόρ προς το βορειοανατολικό Αιγαίο. Η πιο ζεστή ημέρα, σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, μετεωρολόγο στο Action24, θα είναι η Κυριακή, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθμούς.

Ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει ακόμα περισσότερα προς τα μέσα του μήνα από τις 15 και έπειτα. Χθες, η ΕΡΤ έκανε λόγο για τα πρώτα 40άρια.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε για τον καύσωνα:

O μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, τη Δευτέρα (6/7) με ανάρτησή του αναφέρθηκε στο πιθανό κύμα καύσωνα που βρίσκεται προ των πυλών, λέγοντας ότι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες και θα οδηγήσουν σε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, με την Αττική να συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου η μεταβολή θα γίνει περισσότερο αισθητή.

Ξεκαθάρισε όμως, ότι, παρά την ενίσχυση της ζέστης, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν προς το παρόν συνθήκες ακραίου καύσωνα.

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