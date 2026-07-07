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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

«Παραιτήσου και πάνε να δούμε αν θα σε πάρει» λέει ο Πολάκης στον Φάμελλο για Τσίπρα

ΠΟΛΑΚΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
clock 12:17 | 07/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιστολή στον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά έστειλε ο Νίκος Παππάς, ζητώντας να δημοσιευτεί η λίστα με τα ονόματα της κεντρικής επιτροπής, μετά τις παραιτήσεις.

Όλα αυτά ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που έχει προγραμματιστεί για το προσεχές Σάββατο.

Μάλιστα ο κ. Παππάς ζητά να συγκληθεί άμεσα η Πολιτική Γραμματεία.

Όπως επισημαίνεται, η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής προέκυψε μέσα από εκλογική διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τη δημοσιοποίηση της λίστας των μελών.

Συνεχίζεται η περιδίνηση στον ΣΥΡΙΖΑ -«Πάνε παραιτήσου» λέει ο Πολάκης στον Φάμελλο

Την ίδια ώρα, τα στελέχη της Κουμουνδούρου ετοιμάζονται για την κρίσιμη συνεδριάση της ΚΕ, καθώς παρότι στην προηγούμενη διαδικασία πέρασε η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, στο μεσοδιάστημα ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του, κλείνοντας την... πόρτα, κάτι που έφερε τα στελέχη που λοξοκοιτάνε προς το νέο πολιτικό φορέα σε δύσκολη θέση.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Πολάκης, σε χθεσινή του ανάρτηση, έδειξε πως η συνεδρίαση της ΚΕ το Σάββατο για εκείνον είναι κάτι σαν «τελική αναμέτρηση».

«Μετα τις τελευταιες εξελιξεις το Σαββατο η μάχη θα είναι ή ταν ή επί τας!!Το δίλημμα ξεκάθαρο και θα πάρουν θέση όλοι! Να μην λειψει κανεις!».



Ενώ σήμερα, σε συνέντευξή του στο NaftemporikiTV, ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Σωκράτη Φάμελλο, τονίζοντας πως «η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι πρέπει να αναιρέσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να παραιτηθεί και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

«Το 2023 το πρόβλημα ήταν ότι ο Τσίπρας. Έλεγε πάμε με το ΠΑΣΟΚ, τον έφτυνε ο Ανδρουλάκης και συνέχιζε να λέει πάμε με το ΠΑΣΟΚ» υπ[ογράμμισε ο κ. Πολάκης, προσθέτοντας για τον Φάμελλο «άμα το στηρίζεις (την ΕΛΑΣ του Τσίπρα) παραιτήσου και πάνε εκεί και να δούμε αν θα σε πάρει».

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