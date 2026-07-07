Χανιά: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Σούδας Γιάννης Περράκης

Θλίψη σκόρπισε την Κρήτη η απώλεια του Γιάννη Περράκη, πρώην δημάρχου Σούδας που "έφυγε" χθες (Δευτέρα 6/7) από τη ζωή, σε ηλικία 82 χρόνων, αφήνοντας πίσω του μια μακρά διαδρομή προσφοράς, ήθους και αδιάλειπτης παρουσίας στα κοινά.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στις 6 το απόγευμα, στον Ναό Αγίου Νεκταρίου Σούδας.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας και προέδρου της ΤΕΔΚ Χανίων Γιάννη Περράκη

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μετά την απώλεια του Γιάννη Περράκη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Με βαθιά θλίψη η αυτοδιοικητική οικογένεια της Κρήτης αποχαιρετά τον Γιάννη Περράκη. Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό σε έναν τόπο που υπηρέτησε με σπάνιο ήθος, συνέπεια και διορατικότητα για δεκαετίες.



Ο Γιάννης Περράκης υπήρξε από τους μακροβιότερους και πλέον επιτυχημένους δημάρ-χους της Κρήτης, οδηγώντας τον Δήμο Σούδας σε μια τροχιά εκσυγχρονισμού και ανάπτυ-ξης, ενώ προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τη θέση του Προέδρου της ΤΕΔΚ Χανίων.



Παράλληλα με την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, υπήρξε ένας άξιος επιστήμονας φυσικός και μάχιμος εκπαιδευτικός, προσφέροντας επί χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο Τ.Ε.Ι. Χανίων. Η επιστημονική του συγκρότηση τον ώθησε να δει μπροστά από την επο-χή του, πρωτοστατώντας ήδη από το 1992 στην ίδρυση της ΔΕΔΙΣΑ και θέτοντας τις βάσεις για τη σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων.



Άνθρωπος της ουσιαστικής προσφοράς και της χαμηλόφωνης σοβαρότητας, κέρδισε δίκαια τον σεβασμό όλης της κοινωνίας.



Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήρια στη σύζυγο, τα παιδιά και τους οικεί-ους του. Η σπουδαία παρακαταθήκη του θα παραμείνει ζωντανή».

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας, Γιάννη Περράκη

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, πληροφορούμενος την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας και επί σειρά ετών στελέχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Γιάννη Περράκη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:



«..Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης είναι σήμερα φτωχότερη.



Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιάννη Περράκη, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του τόπου και των συμπολιτών του. Έναν αυτοδιοικητικό με όραμα, διοικητική ικανότητα, γνώσεις, εργατικότητα και αδιάκοπη διάθεση προσφοράς, που υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια κάθε θέση ευθύνης που του εμπιστεύθηκαν οι πολίτες.



Η μακρά διαδρομή του ως Δημάρχου Σούδας, αλλά και η ουσιαστική συμβολή και συμμετοχή του στη δημιουργία και τη λειτουργία Αυτοδιοικητικών Οργανισμών, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη και παράδειγμα προσφοράς και συνεργασίας για την αυτοδιοικητική οικογένεια.



Σε προσωπικό επίπεδο, αποχαιρετώ έναν άνθρωπο με τον οποίο είχα την ευκαιρία και τη χαρά να συνεργαστώ από την αρχή της πορείας μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανήκε στη γενιά εκείνων των αυτοδιοικητικών που λειτούργησαν ως μέντορες για τους νεότερους, που είχαν το χάρισμα και τη διάθεση να μεταδίδουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, ώστε κάθε ανταλλαγή απόψεων και κάθε συζήτηση μαζί του να αποτελεί ένα πραγματικό «μάθημα αυτοδιοίκησης».



Στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους όσοι είχαν την τιμή να συνεργαστούν και να συμπορευθούν μαζί του, εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»

Συλλυπητήρια του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Σούδας, Γιάννη Περράκη

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Σούδας, Γιάννη Περράκη.



Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ανάπτυξη και την πρόοδο της περιοχής, μέσα από τη μακρά αυτοδιοικητική του πορεία και την προσφορά του στους πολίτες.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., Άρης Παπαδογιάννης, δήλωσε:



«Ο Γιάννης Περράκης υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό έργο και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τον τόπο. Η μακρά αυτοδιοικητική του διαδρομή αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους πίστεψαν στην προσφορά προς την κοινωνία. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στη συνάδελφό μας, νομική σύμβουλο του Οργανισμού, Χριστίνα Περράκη, για την απώλεια του αγαπημένου της πατέρα.»



Η οικογένεια του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος και εύχεται δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες στιγμές.

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