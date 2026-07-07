New York Times για Σύνοδο ΝΑΤΟ: «Ο Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35» (βίντεο)

Ξεκινά σήμερα (7/7) η κρίσιμη Σύνοδος του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται σε μία περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έναν χρόνο μετά τη σύνοδο της Χάγης, κατά την οποία οι ηγέτες της συμμαχίας συμφώνησαν σε μια σημαντική αναβάθμιση των συλλογικών αμυντικών δεσμεύσεων.

Οι New York Times σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα, αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να επαναφέρει την Τουρκία, στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη stealth F-35.

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Ωστόσο, στο άρθρο επισημαίνεται πως πρόκειται για ανατροπή της απαγόρευσης, που είχε επιβάλει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από επτά χρόνια, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα το 2019, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα των F35 επειδή είχε αγοράσει τους S400 από τη Ρωσία.

Παράλληλα, -σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα- η αλλαγή στάσης του Τραμπ πάνω στο θέμα αυτό δεν αποκλείεται να φέρει αντιδράσεις από το Κονγκρέσο που ενδεχομένως θα προσπαθήσει να σταματήσει αυτή την εξέλιξη.

Αναλυτικά, η εφημερίδα αναφέρει πως: «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα ταξιδέψει στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και αναμένεται να ενημερώσει τον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι είναι διατεθειμένος να αποκαταστήσει την πρόσβαση της Τουρκίας σε πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35 τεχνολογίας stealth».

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