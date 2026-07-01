Παράσιτο που προκαλεί διάρροια μπορεί να μολύνει τα ωμά προϊόντα

Ένα παράσιτο που ονομάζεται Cyclospora, το οποίο μπορεί να μολύνει τα ωμά προϊόντα και να προκαλέσει μακροχρόνιες κρίσεις διάρροιας, αρρωσταίνει τους ανθρώπους σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής.

Σε εθνικό επίπεδο, 145 κρούσματα αναφέρθηκαν από 17 πολιτείες μεταξύ 1ης Μαΐου και 16ης Ιουνίου, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 20 από αυτά έχουν νοσηλευτεί, σύμφωνα με το CDC.

Ο οργανισμός αναφέρει ότι είναι σύνηθες ο αριθμός των κρουσμάτων να αυξάνεται το καλοκαίρι και αρκετές πολιτείες αναφέρουν μια ασυνήθιστα απότομη αύξηση των κρουσμάτων.

Το Μίσιγκαν, το οποίο συνήθως εντοπίζει περίπου 50 κρούσματα κυκλοσπορίας σε ένα χρόνο, έχει αναφέρει τουλάχιστον 170 κρούσματα, συγκεντρωμένα σε επτά κομητείες, τις τελευταίες εννέα ημέρες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της πολιτείας. Οι αριθμοί της πολιτείας δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται στην καταμέτρηση του CDC.

Από την 1η Μαΐου, η πολιτεία της Νέας Υόρκης, εξαιρουμένης της πόλης της Νέας Υόρκης, έχει καταγράψει 107 κρούσματα. Συνήθως καταγράφονται 500 έως 700 κρούσματα σε όλη την πολιτεία κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

Οι ομοσπονδιακοί και πολιτειακοί υγειονομικοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για μια ενιαία έξαρση Cyclospora σε πολλές πολιτείες που να συνδέει όλα τα κρούσματα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών συρροών και πηγών ασθένειας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η κυκλοσπορίαση προκαλείται από ένα μονοκύτταρο παράσιτο που μεταφέρεται στα ανθρώπινα κόπρανα. Εισέρχεται στα τρόφιμα όταν νερό μολυσμένο με κόπρανα ψεκάζεται στις καλλιέργειες. Μόλις βρεθεί στα φυτά, στο υγρό περιβάλλον ενός αγροτικού χωραφιού, αρχίζει να πολλαπλασιάζεται, δήλωσε ο Δρ. Ντέιβιντ Φρίμαν, ομότιμος καθηγητής λοιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ. Μπορεί συχνά να αποτελέσει πρόβλημα για τους ταξιδιώτες, αν και το CDC αναφέρει ότι τα κρούσματα που βρίσκονται υπό διερεύνηση δεν ανέφεραν ταξίδια τις δύο εβδομάδες πριν αρρωστήσουν.

Οι 2 κατηγορίες τροφίμων που πρέπει να προσέχετε

Αν και δεν έχει εμπλακεί κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο στα τρέχοντα ξεσπάσματα, ο Freeman είπε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες προϊόντων που φαίνεται να εμφανίζονται συχνά ως πηγή ξεσπασμάτων: αυτό που ο Freeman αποκαλεί κατηγορία «βασιλικός και βότανα» δηλαδή «κόλιανδρος, βασιλικός, φυτά που αναπτύσσονται και που μπορείτε να βάλετε σε μια σαλάτα ή να χρησιμοποιήσετε ως γαρνιτούρα» και η κατηγορία των φρέσκων μούρων, δηλαδή «φράουλες, μύρτιλλα, πεπόνια, πράγματα που αναπτύσσονται στα χωράφια».

Το παράσιτο σκοτώνεται από τη θερμότητα, επομένως το μαγείρεμα συνήθως το αντιμετωπίζει, αλλά όταν ο καιρός ζεσταίνει και οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να αφήσουν τις εστίες τους σβηστές, αυτό το ενοχλητικό παράσιτο βρίσκει μια ευκαιρία.

Πηγή: enikos.gr

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