Adele: Πιο αδύνατη από ποτέ!

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H Adele έδωσε το «παρών» στο βρετανικό Grand Prix της Formula 1. Η διάσημη τραγουδίστρια τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με την ανανεωμένη και φανερά αδυνατισμένη σιλουέτα της.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο VIP paddock με ένα fan t-shirt αφιερωμένο στον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, Lando Norris, και την ομάδα της McLaren

Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο λόγος που έχει γίνει πλέον φανατική οπαδός της Formula 1 δεν είναι άλλος από τον 13χρονο γιο της, Άντζελο.

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