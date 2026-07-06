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GOSSIP - LIFESTYLE

Adele: Πιο αδύνατη από ποτέ!

adele
clock 23:00 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Adele  έδωσε το «παρών» στο βρετανικό Grand Prix της Formula 1. Η διάσημη τραγουδίστρια  τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω της με την ανανεωμένη και φανερά αδυνατισμένη σιλουέτα της.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο VIP paddock με ένα fan t-shirt αφιερωμένο στον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2025, Lando Norris, και την ομάδα της McLaren

Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο λόγος που έχει γίνει πλέον φανατική οπαδός της Formula 1 δεν είναι άλλος από τον 13χρονο γιο της, Άντζελο. 

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Adele Formula 1
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