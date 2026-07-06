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ΕΛΛΑΔΑ

Οι Τούρκοι τουρίστες ξοδεύουν όπως οι Έλληνες τη δεκαετία του ’80

Τούρκοι τουρίστες
clock 21:08 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η βίζα εξπρές (door visa) έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για την ενίσχυση του τουρισμού στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκτιμούν ότι έχει αυξήσει σημαντικά τις αφίξεις επισκεπτών από την Τουρκία. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Καθημερινής», η απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης επταήμερης θεώρησης έχει αλλάξει τα δεδομένα για τα νησιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Λέσβου, όπου το 2025 καταγράφηκαν περίπου 150.000 αφίξεις Τούρκων επισκεπτών, με τους ανθρώπους της αγοράς να υποστηρίζουν ότι χωρίς το συγκεκριμένο μέτρο η τουριστική κίνηση θα ήταν αισθητά μικρότερη. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική τόνωση της τοπικής οικονομίας, με αύξηση στις κρατήσεις καταλυμάτων, στην εστίαση, στις μεταφορές και στο λιανεμπόριο.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν η Ρόδος, η Κως, η Χίος, η Σάμος, το Καστελλόριζο και τα υπόλοιπα νησιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τους επαγγελματίες να επισημαίνουν ότι η αυξημένη ζήτηση από την τουρκική αγορά καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το κενό που έχει αφήσει η μείωση του εσωτερικού τουρισμού.

Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται σήμερα σε δέκα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και, σύμφωνα με τους φορείς του τουρισμού, αποτελεί πλέον σημαντικό πυλώνα για την οικονομική τους δραστηριότητα.

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