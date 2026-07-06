ΟΦΗ-Κόντης : «Έξι μεταγραφές και,όσο πιο ψηλά γίνεται τη νέα χρονιά»-Ξεκίνησε η προετοιμασία

Η πρώτη προπόνηση για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά του ΟΦΗ πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο “Βαρδινογιάννειο” όπου συμμετείχαν 31 ποδοσφαιριστές ενώ απουσίαζε ο Κώστας Χνάρης που είναι πολύ πιθανό να παραχωρηθεί, εκ νέου, δανεικός.

Η πρώτη φάση της προετοιμασίας του ΟΦΗ θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο με την αποστολή ν’ αναχωρεί από την Κρήτη την Τρίτη 21 Ιουλίου με προορισμό το Ρόζενταλ της Ολλανδίας όπου θα παραμείνει μέχρι και τις 5 Αυγούστου. Στην Ολλανδία θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια εκ των οποίων τα τρία έχουν γίνει γνωστά με αντιπάλους τις Μπρέντα, Βίλεμ, Go Ahead Eagles.

Αναλυτικά οι παίκτες που ήταν παρόντες στην πρώτη προπόνηση:

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Κρίσμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Κοντεκάς, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Αποστολάκης, Λαγουδάκης, Κουτσουπιάς, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Ασμαριανάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Μ. Χνάρης, Βούκοτιτς, Νους, Φούντας, Ρομάνο, Φαϊτάκης, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης, Αντωνακάκης, Ράκονιατς

Ο Χρήστος Κόντης στις προγραμματικές του δηλώσεις ενόψει της νέας χρονιάς και έθεσε τους στόχους αγωνιστικούς και μεταγραφικούς στόχους για την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός του ΟΦΗ:

Για τη νέα χρονιά:

“Εύχομαι τα καλυτερα σε όλους. Ξεκινάμε μια χρονιά με μεγάλα όνειρα. Προσδοκιες μεγαλες και απο κοοσμο και από εμας. Θελουμε να κάνουμε μία καλή πορεία και στις τρεις διοργανωσεις. Να πετύχουμε παντού κάτι καλό.Είναι μία πάρα πολύ ωραία και ευχάριστη πρόκληση. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι κάτι που έχω ζήσει ξανά και αποτελούν προσδοκία και όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή. Ελπίζω να κάνουμε κάτι όμορφο σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία. Είτε είναι στο Europa League είτε στο Conference League, μακάρι να είναι στο Europa. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα προσπαθήσουμε να το ευχαριστηθούμε.

Μας περιμένει μία απαιτητική χρονιά, που χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και πολλή δουλειά. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η σεζόν και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας σε όλες τις διοργανώσεις».

Για τα μεταγραφικά:

«Αναζητούμε ποδοσφαιριστές. Κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται πιο κοντά, κάποιες πιο μακριά. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε, ώστε να δημιουργήσουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε.

Ψάχνουμε παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις. Θέλουμε στόπερ, δεξί μπακ, επιθετικό και εξτρέμ. Αναζητούμε ποδοσφαιριστές με εμπειρία, φιλοδοξίες, που να θέλουν να πετύχουν στόχους και να έχουν αγωνιστεί και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλουμε ποιοτικούς παίκτες με σύγχρονα χαρακτηριστικά».

Για τους στόχους της ομάδας:

«Το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Θέλουμε να βρεθούμε στις θέσεις 5-8, όπως είχα πει και πέρυσι. Μέσα από το πρωτάθλημα μία ομάδα χτίζει τη νοοτροπία της. Πρώτος στόχος είναι να πραγματοποιήσουμε μία πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα.

Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στο Κύπελλο. Είμαστε οι κάτοχοι του τροπαίου και πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας. Στην Ευρώπη μας περιμένουν δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια. Πρέπει να τα ευχαριστηθούμε, να τα χαρούμε και να δώσουμε τα πάντα. Αν καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι και εκεί, θα είναι ιδανικό, αλλά γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο».

Για την ομοιογένεια της ομάδας:

«Θέλαμε πολύ να διατηρήσουμε τον βασικό κορμό από την περσινή χρονιά. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, όμως ξέρουμε τι θέλουμε. Ξεκινάμε πάνω σε μία πολύ καλή περσινή πορεία. Οι ποδοσφαιριστές που την πέτυχαν βρίσκονται ακόμη εδώ και θα δείξουν τον δρόμο στους καινούργιους.

Ο ΟΦΗ είναι μία ομάδα που πάντα δίνει χώρο στη νέα γενιά. Ένα ρόστερ περίπου 30 παικτών είναι ικανοποιητικό. Παράλληλα, αποκτήσαμε τον Καρυπίδη, έναν πολύ σοβαρό και αξιόλογο άνθρωπο με τεράστια εμπειρία. Η προσθήκη του αποτελεί σημαντική αναβάθμιση και πιστεύω πως θα μας βοηθήσει πολύ στη δύσκολη χρονιά που έχουμε μπροστά μας».

@Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, καθώς στο μεσαίο γήπεδο έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

Ο παλιός χλοοτάπητας έχει ξηλωθεί εξ ολοκλήρου και το γήπεδο θα αποκτήσει νέο τάπητα από την αρχή, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και της βελτίωσης των συνθηκών προπόνησης για τα τμήματα του ΟΦΗ.