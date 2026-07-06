Μπάσκετ: Με Παπαδάκη και στην Elite League η Αναγέννηση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η κοινή πορεία του Μύρωνα Παπαδάκη και Αναγέννησης θα συνεχιστεί για μία ακόμη χρονιά.

Η ομάδα του Αρκαλοχωρίου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ηρακλειώτη προπονητή, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος το σημαντικό έργο του.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

Ο @myron6 συνεχίζει στο τιμόνι της Αναγέννησης και στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της ομάδας στην Elite League.

Μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας, ανόδους, προκλήσεις και επιτυχίες, ο άνθρωπος που οδήγησε την Αναγέννηση μέχρι εδώ είναι έτοιμος για τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Elite League. Same Coach. Bigger Mission.