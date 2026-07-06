ΔΕΥ.06 Ιου 2026 20:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Με Παπαδάκη και στην Elite League η Αναγέννηση

PAPADAKIS
clock 19:30 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η κοινή πορεία του Μύρωνα Παπαδάκη και Αναγέννησης θα συνεχιστεί για μία ακόμη χρονιά.

Η ομάδα του Αρκαλοχωρίου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ηρακλειώτη προπονητή, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος το σημαντικό έργο του.

Η ανακοίνωση είναι η εξής:

Ο @myron6 συνεχίζει στο τιμόνι της Αναγέννησης και στην ιστορική πρώτη συμμετοχή της ομάδας στην Elite League.

Μετά από έξι χρόνια κοινής πορείας, ανόδους, προκλήσεις και επιτυχίες, ο άνθρωπος που οδήγησε την Αναγέννηση μέχρι εδώ είναι έτοιμος για τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Elite League. Same Coach. Bigger Mission.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αναγέννηση Μπάσκετ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis