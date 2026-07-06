Κρήτη: Θρήνος για τον 33χρονο Γιάννη που "έσβησε" στην άσφαλτο...

Βαρύ πένθος επικρατεί στην 115 Πτέρυγα Μάχης και στην Πολεμική Αεροπορία μετά τον τραγικό θάνατο του Ανθυποσμηναγού Ιωάννη Μισσιούδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Δευτέρας στα Χανιά, ενώ κατευθυνόταν στη μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία.

Ο 33χρονος αξιωματικός, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο Αρώνι Ακρωτηρίου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε μετωπικά με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά, το οποίο επέστρεφε από τη ΔΕΔΙΣΑ. Η σύγκρουση σημειώθηκε σε στροφή του δρόμου που έχει επανειλημμένα χαρακτηριστεί επικίνδυνη από τους κατοίκους της περιοχής.

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Ο οδηγός του απορριμματοφόρου δεν τραυματίστηκε, ωστόσο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση σοκ. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, ενώ στα Χανιά αναμένεται η μητέρα του άτυχου αξιωματικού από τη Θεσσαλονίκη.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

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