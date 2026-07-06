Κρήτη: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Χανιά στην περιοχή του Καλυκά, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, συγκρούστηκαν ταξί με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή.
Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο ένας από τους δύο οδηγούς.
Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, με το πλήρωμα να παρέχει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει τον τραυματία στο Νοσοκομείο Χανίων.
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