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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων - Ένας τραυματίας

σβ
clock 18:08 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Χανιά στην περιοχή του Καλυκά, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνά η Τροχαία, συγκρούστηκαν ταξί με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, με τη σύγκρουση να είναι σφοδρή.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ο ένας από τους δύο οδηγούς.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, με το πλήρωμα να παρέχει τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρει τον τραυματία στο Νοσοκομείο Χανίων.

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