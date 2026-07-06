«Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης»: Μεγάλη θεατρική παραγωγή της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των πολιτιστικών της δράσεων για την ανάδειξη της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς και με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου λυράρη και ερμηνευτή Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζει τη μεγάλη θεατρική παραγωγή «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης», μια παράσταση αφιερωμένη στη ζωή, το έργο και την πολύτιμη παρακαταθήκη του εμβληματικού καλλιτέχνη που σημάδεψε την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

Η παράσταση θα δοθεί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό με βάση το παρακάτω πρόγραμμα:

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στον εξωτερικό χώρο του Συνεδριακού Κέντρου «Δίας», στις Αρχάνες του Δήμου Αρχανών–Αστερουσίων

στις 21:00, στον εξωτερικό χώρο του Συνεδριακού Κέντρου «Δίας», στις Αρχάνες του Δήμου Αρχανών–Αστερουσίων Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 , στις 21:00, στον χώρο του Ιστορικού Φρουρίου Φραγκοκάστελλου, στον Δήμο Σφακίων

, στις 21:00, στον χώρο του Ιστορικού Φρουρίου Φραγκοκάστελλου, στον Δήμο Σφακίων Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στο Βουζουνεράκειο Στάδιο της Ιεράπετρας

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Λίγα λόγια για το έργο:

Η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν, για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή, τη ζωή και το έργο ενός μεγάλου Έλληνα, ενός καλλιτέχνη-συμβόλου: του Νίκου Ξυλούρη. Πρόκειται για μια υψηλών προδιαγραφών παραγωγή, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και κείμενο της φιλολόγου και συγγραφέα Ζαχαρένιας Πετράκη, βασισμένη σε πολυετή ιστορική έρευνα, προσωπικές μαρτυρίες και σπάνιο αρχειακό υλικό.

Ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλούσαν τον Ψαρονίκο, ζωντανεύει για πρώτη φορά θεατρικά μέσα από μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, εμβληματικά τραγούδια, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την πορεία του από τα Ανώγεια μέχρι τη θριαμβευτική του παρουσία στις αθηναϊκές μπουάτ και την καθιέρωσή του ως διαχρονικού συμβόλου ελευθερίας, αξιοπρέπειας και πολιτισμού. Πρόκειται για μια συγκινητική βιωματική εμπειρία που τιμά όχι μόνο τον μεγάλο καλλιτέχνη, αλλά και τις διαχρονικές αξίες που υπηρέτησε με τη ζωή και το έργο του.

Συντελεστές/τριες:

Κείμενο: Ζαχαρένια Πετράκη

Σκηνοθεσία – Επιμέλεια κειμένου: Νικορέστης Χανιωτάκης

Σύμβουλος δραματουργίας: Ουρανία Ξυλούρη

Ενορχηστρώσεις – Μουσική διδασκαλία: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Μουσική επιμέλεια κρητικού προγράμματος: Ross Daly

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Χορογραφίες – Επιμέλεια κίνησης: Έλενα Γεροδήμου

Φωνητική διδασκαλία: Γιάννης Μαθές

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Επιμέλεια ήχου: Ζαχαρίας Σταμούλος

Α΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδου

Β΄ Βοηθός σκηνοθέτη: Ελισάβετ Κανέλλη

Video Artist: Βικτώρια Βελλοπούλου

Ερμηνεύουν: Μελίνα Κανά (αφήγηση – τραγούδι), Αιμιλιανός Σταματάκης (Νίκος Ξυλούρης), Μιχάλης Αεράκης (Ψαρογιώργης), Μέμος Μπεγνής (Τάκης Λαμπρόπουλος), καθώς και οι Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Γιάννης Μαθές, Λίζυ Ξανθοπούλου, Ελευθερία Πάλλα, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου και Γιώργος Φλω-ράτος.

(Φωτογραφία: αρχείου)

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