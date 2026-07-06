Ιταλία: Απολύθηκε λίγες μέρες μετά την πρόσληψη και πήρε αποζημίωση 60.000 ευρώ

Μια σερβιτόρα στην Ιταλία απολύθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την πρόσληψή της, όμως το δικαστήριο έκρινε την απόλυση παράνομη και της επιδίκασε αποζημίωση περίπου 60.000 ευρώ.

Το περιστατικό συνέβη στη Βενετία και η εργαζόμενη απολύθηκε με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι απολύθηκε όσο ήταν ακόμη σε δοκιμαστική περίοδο στην εργασία της. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός δεν έπεισε το δικαστήριο, καθώς έκρινε ότι μέρος του χρόνου που παρουσιαζόταν ως «δοκιμαστικός» αποτελούσε στην πραγματικότητα αδήλωτη και κανονική εργασία.

Καθοριστική η τριήμερη εκπαίδευση

Η διαφορά οδηγήθηκε στα δικαστήρια την άνοιξη του 2024, μετά την αποτυχία εξωδικαστικής επίλυσης. Κατά την εξέταση της υπόθεσης, κρίθηκε ότι οι τρεις ημέρες εκπαίδευσης πριν από την υπογραφή της σύμβασης δεν μπορούσαν να θεωρηθούν δοκιμαστική περίοδος, αλλά συνιστούσαν πραγματικήεργασία.

Αυτό το στοιχείο αποδείχθηκε κρίσιμο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η εργαζόμενη είχε ήδη ξεκινήσει να εργάζεται κανονικά πριν υπογραφεί η σύμβαση. Συνεπώς, η μεταγενέστερη απόλυσή της δεν μπορούσε να καλυφθεί από το καθεστώς της δοκιμαστικής περιόδου.

Η αποζημίωση και τα επιπλέον ποσά

Με την απόφαση, επιδικάστηκαν περίπου 49.000 ευρώ για την παράνομη απόλυση. Επιπλέον, η επιχείρηση υποχρεώθηκε να καταβάλει περίπου 4.500 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και 6.000 ευρώ για δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων. Συνολικά, το ποσό που καλείται να πληρώσει αγγίζει τις 60.000 ευρώ.

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η εργαζόμενη δεν είχε ακόμη ενταχθεί επίσημα στο προσωπικό και ότι η απόλυσή της ήταν νόμιμη. Ωστόσο, το δικαστήριο βασίστηκε και στις καταθέσεις συναδέλφων της, οι οποίοι ανέφεραν ότι ήδη εκτελούσε κανονικά τα καθήκοντά της και είχε εξοικειωθεί πλήρως με τη θέση.

Η απόφαση επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό, ενώ η υπόθεση έχει πλέον φτάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας, όπου η εταιρεία ζητά την αναίρεσή της.

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