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ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργη ανάρτηση Τραμπ για τη Μελόνι πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

μελονι τραμπ
clock 09:42 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, με αναφορά στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε μια εικόνα που αποτελεί φωτομοντάζ. Σε αυτήν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός εμφανίζεται να εκφράζει θαυμασμό προς τον ίδιο, ενώ η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση «απαιτείται περιοριστική εντολή» («restraining order needed»).

Η ανάρτηση πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Η ανάρτηση έγινε λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν και σχολίασαν εκτενώς την κίνηση του Αμερικανού προέδρου, ενόψει της συνάντησης των δύο ηγετών.



Μέχρι στιγμής, η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη αντίδραση. Η Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει τις προηγούμενες εβδομάδες ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο αν και με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η Ιταλίδα πρωθυπουργός, καθώς και στο εάν η νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει τη στάση της Ιταλίας στη σύνοδο.

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