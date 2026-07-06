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ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Μεγάλη προσοχή – Επιτήδειοι παριστάνουν τους υπαλλήλους

απάτη
clock 10:16 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, καθώς και ανάλογα περιστατικά που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του απέναντι σε απόπειρες παραπλάνησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρίας.

Όπως αναφέρει ο Διαχειριστής: Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

   Τονίζει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τιμαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς.

 Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:

  •  Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία.
  • Μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.
  • Μην παραδίδετε χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα σε κανέναν.

 Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.

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