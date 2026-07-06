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GOSSIP - LIFESTYLE

Αντωνά: Μαγνητίζει τα βλέμματα στην Κρήτη

αντωνα
clock 10:00 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας ταξίδεψαν στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ελούντα για τις διακοπές τους. Η Μαρία Αντωνά μαγνητίζει τα βλέμματα στις παραλίες του νησιού με τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πόσταρε μία φωτογραφία όπου ποζάρει με μαύρο μαγιό και εντυπωσιάζει με το καλλίγραμμο κορμί της.

"Είμαστε τα καλοκαίρια μας", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

αντωνα

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Δημοσιογράφος Ελούντα
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