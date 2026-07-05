Kικίλιας για Μπαλατσινού: «Είμαστε ερωτευμένοι, δεν είναι εύκολο και σύνηθες, θέλει δουλειά»

Ο Βασίλης Κικίλιας μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και αναφέρθηκε στη Τζένη Μπαλατσινου, λέγοντας ότι παραμένουν ερωτευμένοι μέχρι σήμερα και με τη στάση της τον βοηθάει να μένει σε ισορροπία.

"Η γυναίκα μου είναι ήρεμη δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παλέψει πολύ στη ζωή του. Περνάμε τώρα τον έβδομο χρόνο του γάμου μας, και τον ένατο της περιόδου που είμαστε μαζί και αγαπιόμαστε, είμαστε ερωτευμένοι ακόμα. Δεν είναι σύνηθες και εύκολο αυτό, θέλει δουλειά. Είναι αυτός ο άνθρωπος που με βλέπει ως Βασίλη και όχι ως κάτι άλλο. Μου λέει τα πράγματα με το όνομά τους πολλές φορές και αυτό με βοηθάει να είμαι σε ισορροπία και γειωμένος.

Είναι γλυκός άνθρωπος. Είναι κοντά στα παιδιά της, πολύ κοντά σε εμένα. Δημιουργεί ένα περιβάλλον τέτοιο που θέλεις να γυρίσεις σπίτι. Την επιδιώκουμε την συντροφικότητα και την αλληλοϋποστήριξη", εξομολογήθηκε.

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