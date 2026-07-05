ΚΥΡ.05 Ιου 2026 20:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Hράκλειο: Συναγερμός για νεκρή γυναίκα σε αυτοκίνητο

περιπολικό
clock 20:18 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στις αρχές καθώς εντοπίστηκε πιθανώς από περαστικούς νεκρή γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Άη Γιάννη.  Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία η γυναίκα έχασε τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και τελούν υπό πλήρη διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Διαβάστε επίσης:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

νεκρη γυναικα Εκαβ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis