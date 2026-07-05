Hράκλειο: Συναγερμός για νεκρή γυναίκα σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στις αρχές καθώς εντοπίστηκε πιθανώς από περαστικούς νεκρή γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Άη Γιάννη. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία η γυναίκα έχασε τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και τελούν υπό πλήρη διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

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