Εφορία: Νέο σαφάρι διασταυρώσεων για αδήλωτα εισοδήματα στο εξωτερικό

Καταθέσεις, τόκοι, μερίσματα, συντάξεις, επιχειρηματικά κέρδη, ψηφιακά πορτοφόλια και ακόμη και κρυπτονομίσματα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, η οποία ξεκινά μέσα στο προσεχές διάστημα νέο κύκλο διασταυρώσεων για εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό. Με πληροφορίες από 93 χώρες, η φορολογική διοίκηση θα αναζητήσει αποκλίσεις στις δηλώσεις των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας και θα καλέσει για εξηγήσεις όσους εντοπιστούν με αδήλωτα ποσά, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων.

Οι έλεγχοι αφορούν φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική κατοικία και, βάσει της νομοθεσίας, υποχρεούνται να δηλώνουν στην εφορία το σύνολο των εισοδημάτων τους, είτε αυτά αποκτώνται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η ΑΑΔΕ θα αντιπαραβάλει τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων με τις δηλώσεις εισοδήματος, προκειμένου να εντοπίσει εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ελλιπώς.

Στο στόχαστρο δεν βρίσκονται μόνο όσοι εμφανίζουν εισοδήματα από το εξωτερικό στις δηλώσεις τους. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα αναζητήσουν και φορολογούμενους που δεν έχουν αναγράψει κανένα σχετικό ποσό, αλλά εμφανίζονται στα στοιχεία που αποστέλλουν οι αλλοδαπές φορολογικές αρχές. Παράλληλα, θα εξεταστούν και περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούν πραγματικά τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και φέτος στους τόκους από τραπεζικές καταθέσεις στο εξωτερικό, καθώς αποτελούν μία από τις βασικές κατηγορίες εισοδημάτων που ελέγχονται κάθε χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το φορολογικό έτος 2024 συνολικά 21.277 φορολογούμενοι δήλωσαν τόκους ύψους 207,75 εκατ. ευρώ από τράπεζες του εξωτερικού, με το μέσο ποσό να ανέρχεται σε 9.764 ευρώ ανά φορολογούμενο.

Οι πληροφορίες που αξιοποιεί πλέον η ΑΑΔΕ δεν περιορίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσα από τη διεθνή ανταλλαγή στοιχείων οι φορολογικές αρχές αποκτούν εικόνα για ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο των διασταυρώσεων.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι καλύπτουν:

• τόκους τραπεζικών καταθέσεων,

• μερίσματα,

• επιχειρηματικά κέρδη,

• μισθούς και συντάξεις,

• στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και υπόλοιπα,

• ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα,

• συναλλαγές μέσω ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και παρόχων ψηφιακών πληρωμών,

• διαθέσιμα στοιχεία για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

Μαζί με τα οικονομικά στοιχεία διαβιβάζονται και πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα φορολογικής κατοικίας και ΑΦΜ, γεγονός που επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να πραγματοποιεί αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί.

Η φορολογική διοίκηση έχει θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση των ελέγχων. Σε πρώτη φάση θα προχωρήσει σε στοχευμένες διασταυρώσεις στοιχείων που αφορούν παλαιότερες χρήσεις, ώστε να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες πριν από την παραγραφή των σχετικών φορολογικών υποθέσεων, ενώ στη συνέχεια οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στα επόμενα φορολογικά έτη.

Το δίκτυο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών καλύπτει πλέον 93 χώρες, μεταξύ των οποίων όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σημαντικά διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως η Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, το Λιχτενστάιν, οι Νήσοι Κέιμαν και δεκάδες ακόμη χώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες απόκρυψης εισοδημάτων ή επενδύσεων στο εξωτερικό περιορίζονται σημαντικά, καθώς οι πληροφορίες διαβιβάζονται πλέον αυτόματα στις φορολογικές αρχές.

Ανάλογα με τα ευρήματα των διασταυρώσεων, η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ειδοποιητήρια στους φορολογούμενους που εμφανίζουν αποκλίσεις, καλώντας τους να δώσουν εξηγήσεις. Εφόσον οι διαφορές δεν δικαιολογηθούν, θα ακολουθήσει ο καταλογισμός των αναλογούντων φόρων, μαζί με τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις.

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