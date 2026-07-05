Συνταξιούχοι: Τι ακολουθεί μετά τις συντάξεις χηρείας – Ποια άλλα μέτρα βρίσκονται στο τραπέζι

Συνέχεια θα έχουν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους καθώς η αρχή έγινε με την κατάργηση των μειώσεων στις συντάξεις χηρείας που αφορούν περίπου 150.000 δικαιούχους.

H αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας θα χρηματοδοτηθεί από την υπεραπόδοση εσόδων του ΕΦΚΑ που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην καταγραφή αδήλωτων και απλήρωτων υπερωριών με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περίπου 2,2 εκατ. μισθωτούς. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 η υπέρβαση των στόχων είναι κατά 517 εκατ. ευρώ, ενώ η κατάργηση των μειώσεων από τις συντάξεις χηρείας κοστίζει περίπου 60 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να χρηματοδοτηθούν και άλλες παρεμβάσεις που είναι στο τραπέζι για τους συνταξιούχους.

Ο έξτρα δημοσιονομικός χώρος κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα υπέρ των συνταξιούχων που δεν αποκλείστηκε από τις αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος σε ανάρτησή του για την κατάργηση των μειώσεων στις συντάξεις χηρείας έγραψε ότι "πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων" και ότι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται πηγή πλούτου που επιστρέφει στην κοινωνία", ενώ κλείνοντας είπε "συνεχίζουμε".

Η συνέχεια που έβαλε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός όσον αφορά τους συνταξιούχους περιλαμβάνει και άλλα μέτρα που ήδη βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου ενόψει του μεγάλου πακέτου που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου και τέλος ότι θα υπάρχει και συνέχεια.

Στα μέτρα που συζητούνται περιλαμβάνονται:

1.Η δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού προστασίας συντάξεων από τον πληθωρισμό βασικών αγαθών. Ο μηχανισμός προστασίας των συντάξεων από τον υψηλό πληθωρισμό θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί φέτος με μια επιπλέον αύξηση της τάξης του 2% με 2,5% καθώς η αύξηση 2,4% που πήραν οι συνταξιούχοι στην αρχή της χρονιάς έχει φαγωθεί από τον διπλάσιο πληθωρισμό που σε επιμέρους δείκτες (τρόφιμα, στέγαση, υπηρεσίες) είναι άνω του 10%.

2.Η χορήγηση νέας αύξησης στο μόνιμο επίδομα των συνταξιούχων. Το ποσό από 250 ευρώ πέρυσι αυξάνεται στα 300 ευρώ για φέτος και δίδεται σε περισσότερους συνταξιούχους. Υπάρχουν όμως σκέψεις για νέα έξτρα αύξηση ώστε το ποσό που θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι φέτος τον Νοέμβριο να είναι ενδεχομένως στα 400 ευρώ.

3.Η μείωση των εισφορών-κρατήσεων σε κύριες ή και σε επικουρικές συντάξεις. Το σενάριο που ήδη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο περιλαμβάνει την αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ ) που επιβάλλεται σε όλο το ποσό για κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και σε επικουρικές άνω των 300 ευρώ. Για τις κύριες συντάξεις εξετάζεται να αφαιρούνται τα 1.400 ευρώ από το συνολικό ποσό της σύνταξης και η κράτηση να υπολογίζεται στο υπερβάλλον, δηλαδή σε σύνταξη 2.200 ευρώ η κράτηση να επιβάλλεται στα 800 ευρώ (2.200-1.400=800) και όχι στο σύνολο των 2.200 ευρώ που ισχύει τώρα. Για τις επικουρικές μελετάται ακόμη και η κατάργηση της εισφοράς.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί μια έξτρα αύξηση στις συντάξεις με ρήτρα πληθωρισμού. Το κόστος ανέρχεται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ και καλύπτει το σύνολο των συνταξιούχων.

Το κέρδος στις συντάξεις χηρείας

Η ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας αφορά περίπου 150.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου που είτε είχαν μείωση, είτε κινδύνευαν με περικοπή της σύνταξής τους.

Οι περικοπές έγιναν κατά 50% για 8.500 συνταξιούχους ενώ επικρέμονταν η "δαμόκλειος σπάθη" με ανάλογες μειώσεις για άλλους 75.000. Επιπρόσθετα αν εφαρμοζόταν και η διάταξη για κατάργηση μιας εκ των δυο εθνικών συντάξεων, τότε θα είχαν απώλειες 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και δική τους σύνταξη.

Το κέρδος από την κατάργηση των μειώσεων στις συντάξεις χηρείας φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα που επεξεργάστηκε το Capital.gr:

- Ενας συνταξιούχος έχει δική του σύνταξη 700 ευρώ και παίρνει 900 ευρώ σύνταξη χηρείας από αρχική σύνταξη θανόντος 1.285 ευρώ, οπότε λαμβάνει συνολικά 1.600 ευρώ.

Στην πρώτη τριετία αν έμενε ο νόμος Κατρούγκαλου η σύνταξη χηρείας θα κοβόταν κατά 50% και από το 70% θα πήγαινε στο 35% οπότε θα έπαιρνε 450 ευρώ από χηρεία και 700 ευρώ δική του σύνταξη, ήτοι σύνολο 1.150 ευρώ. Με την περικοπή της μιας εκ των δυο εθνικών συντάξεων (συγκεκριμένα της χηρείας) θα κατέληξε να παίρνει 295 ευρώ από τη σύνταξη χηρείας και 700 ευρώ απ[ό τη δική του σύνταξη, ήτοι 995 ευρώ, εκεί που αρχικά έπαιρνε 1.600 ευρώ. Θα είχε δηλαδή συνολική μείωση εισοδήματος κατά 605 ευρώ.

Με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται θα συνεχίσει να λαμβάνει 1.600 ευρώ, που σημαίνει ότι γλιτώνει τη μεγάλη μείωση των 605 ευρώ.

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