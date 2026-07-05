Βανδή: Καλοκαιρινές στιγμές με τον Βασίλη Μπισμπίκη

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Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από την καλοκαιρινή της εξόρμηση με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε που ταξίδεψαν αλλά πόζαραν με φόντο τα καταγάλανα νερά κι ένα γραφικό παραθαλάσσιο τοπίο. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

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