ΚΥΡ.05 Ιου 2026 21:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Βανδή: Καλοκαιρινές στιγμές με τον Βασίλη Μπισμπίκη

β
clock 22:00 | 05/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Δέσποινα Βανδή  μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από την καλοκαιρινή της εξόρμηση με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε που ταξίδεψαν αλλά πόζαραν με φόντο τα καταγάλανα νερά κι ένα γραφικό παραθαλάσσιο τοπίο. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

β
βα

Διαβάστε επίσης 

Μεντή για Παναγιωτοπούλου: «Με στενοχωρούσε πολύ η εικόνα στις τελευταίες συνεντεύξεις της»

Καπουτζίδης: Ανακοίνωσε on air ότι δε θα παρουσιάσει το The Voice την επόμενη σεζόν

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δέσποινα Βανδή βασίλης μπισμπίκης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis