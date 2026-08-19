Πετρούνιας: Ο «αυτοκράτορας των κρίκων» είναι εδώ (Vid)

Τι κι αν βαδίζει προς τα 36α γενέθλιά του; Ο «αυτοκράτορας των κρίκων» είναι εδώ! Ο Λευτέρης Πετρούνιας πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ, κατακτώντας τη 2η υψηλότερη βαθμολογία, πίσω από τον Ρώσο Ιλία Ζάικα (14.466). Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14,400 βαθμούς (5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση), παρά ένα μικρό λάθος στην έξοδο.



Η επίδοσή του τον φέρνει στην τελική οκτάδα του αγωνίσματος, όπου θα διεκδικήσει ακόμη μία ευρωπαϊκή κορυφή. Με δεδομένο ότι στον τελικό αναμένεται να παρουσιάσει το πρόγραμμά του με βαθμό δυσκολίας 5,700, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης θα βρεθεί ξανά μεταξύ των μεγάλων φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.



Έτσι, με στόχο το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στους κρίκους, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα αγωνιστεί στην Arena Zagreb την Παρασκευή 21 Αυγούστου, με τον τελικό των οργάνων να μεταδίδεται ζωντανά στις 19:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δείτε το πρόγραμμα του Πετρούνια