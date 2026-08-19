Κρήτη: Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα μέσα σε λίγες ώρες

Δύο περιστατικά πνιγμού σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην Κρήτη, με δύο γυναίκες να ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους από τη θάλασσα και να καταλήγουν στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, μία 80χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του δυτικού κόλπου Αγίων Αποστόλων, στον Δήμο Χανίων. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Λίγο αργότερα, μία 79χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή των Κολυμβαρίων, στον Δήμο Πλατανιά. Και σε αυτή την περίπτωση, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Την προανάκριση για τα δύο περιστατικά διενεργούν οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης

Όπως αναφέρει το Λιμενικό:

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων ότι μία 80χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή του δυτικού κόλπου Αγίων Αποστολών του Δήμου Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ η 80χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από τη Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

Επίσης, τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε το Α' Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων ότι μία 79χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από τη θαλάσσια περιοχή Κολυμβαρίων του Δήμου Πλατανιά. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ η 79χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από τη Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

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