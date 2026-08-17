Ηράκλειο: Επτά νεκροί φέτος στην θάλασσα - Τι λέει ο ναυαγοσώστης Μάνος Κοξαράκης (ηχητικό)

Στο μισό έχουν περιοριστεί μέχρι στιγμής οι θάνατοι στις παραλίες της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και στα νότια παράλια της Κρήτης, σε σχέση με το 2025. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 14 θάνατοι, από τους οποίους οι 6 επιβεβαιώθηκαν ως πνιγμοί.

Το 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 7 θάνατοι. Τα φετινά περιστατικά σημειώθηκαν σε Παντάνασσα, Γούρνες, Αρίνα, Σταλίδα και Σίσι, ενώ δύο περιστατικά καταγράφηκαν στα Μάλια.

Σημειώνεται ότι θάνατος σε παραλιακή περιοχή δεν σημαίνει απαραίτητα και πνιγμό. Η αιτία θανάτου προκύπτει από την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Οι ναυαγοσώστες προειδοποιούν για τα μελτέμια

Για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στις παραλίες μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη ο Διευθυντής και Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστών στην "Ωκεανίς ΝΑΚ" (Ναυαγοσωστική Ακαδημία Κρήτης) ο οποίος εργάζεται σε παραλίατης Χερσονήσου.

Όπως είπε, τα μελτέμια δυσκολεύουν το έργο των ναυαγοσωστών, ενώ αρκετοί λουόμενοι αγνοούν τις οδηγίες τους. Ο κ. Κοξαράκης τόνισε ότι η κόκκινη σημαία σημαίνει απαγόρευση εισόδου στη θάλασσα, ωστόσο πολλοί συνεχίζουν να κολυμπούν.

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(Ο Μάνος Κοξαράκης)

Ανέφερε μάλιστα ότι πριν από περίπου δύο ημέρες, λουόμενος επιτέθηκε σε ναυαγοσώστη επειδή του ζήτησε να βγει από τη θάλασσα λόγω της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πράσινη σημαία, που σημαίνει ιδανικές συνθήκες, υπάρχει συνολικά για λιγότερες από 15 ημέρες σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Τα δύο συχνότερα λάθη των λουόμενων είναι, όπως είπε, η κολύμβηση με κόκκινη σημαία και η απομάκρυνση πολύ μακριά από την ακτή. Όταν κάποιος κουραστεί, δυσκολεύεται να επιστρέψει στη στεριά.

Συνέστησε κολύμβηση κοντά και παράλληλα στην ακτή, να μην μπαίνουμε στη θάλασσα αμέσως μετά το φαγητό και να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή μετά τις 18:00 και πριν τις 10:00, όταν δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.

Ο κ. Κοξαράκης αναφέρθηκε και στο πρόσφατο τραγικό περιστατικό με τη νεαρή γυναίκα από την Ολλανδία στη Χερσόνησο, η οποία προσπάθησε να σώσει τη φίλη της που είχε πέσει στη θάλασσα και τελικά έχασε η ίδια τη ζωή της.

Ακούστε την συζήτηση με τον Μάνο Κοξαράκη:

(Φωτογραφία από create.vista.com)

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