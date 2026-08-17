Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το νεκρό ζευγάρι – Ερευνάται ο εμπρησμός

Αντιμέτωπο με τον απόλυτο εφιάλτη βρέθηκε το νησί της Σαλαμίνας, καθώς η πύρινη λαίλαπα στο πέρασμά της σκόρπισε τον θάνατο και προκάλεσε ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές. Η φονική πυρκαγιά άφησε πίσω της δύο νεκρούς, σπίτια και οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ την ίδια στιγμή οι αρμόδιες αρχές ερευνούν ενδελεχώς το ενδεχόμενο του εμπρησμού. Ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στα δύο μεγάλα μέτωπα, στα Περιστέρια και στα Σελήνια, με το Λιμενικό Σώμα να προχωρά σε άμεσες και σωτήριες παρεμβάσεις για την προστασία των πολιτών.

Δραματικές στιγμές και εγκλωβισμός στις φλόγες

Βάσει των επίσημων στοιχείων από το Πυροσβεστικό Σώμα, το καταστροφικό μέτωπο στην περιοχή Περιστέρια φέρεται να εκδηλώθηκε στις 14:43. Αφετηρία αποτέλεσε ένα ακαθάριστο οικόπεδο, στο οποίο υπήρχαν συσσωρευμένα απορρίμματα, επί της οδού Ανδρομάχης.

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο κατοικούσε σε πολύ μικρή απόσταση, εγκατέλειψε την οικία του σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σώσει τη ζωή του. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο, οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. Οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως οι δύο ηλικιωμένοι καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια, βλέποντας τις φλόγες να τους κυκλώνουν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι άτυχοι άνθρωποι επιχείρησαν να πηδήξουν έναν φράχτη προκειμένου να προσεγγίσουν ένα διπλανό ρέμα και να γλιτώσουν. Δυστυχώς, η προσπάθειά τους δεν ευοδώθηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο από τη φωτιά, προτού προλάβουν να τους προσεγγίσουν οι διασώστες της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποιούν ενδελεχείς έρευνες για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πύρινη κόλαση. Το γεγονός ότι οι δύο εστίες φωτιάς ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, με ελάχιστη χρονική απόκλιση, σε δύο διαφορετικά σημεία (Περιστέρια και Κακή Βίγλα Σεληνίων), έχει κινητοποιήσει τον κρατικό μηχανισμό. Το σενάριο του εμπρησμού βρίσκεται πολύ ψηλά στις έρευνες των αρμόδιων οργάνων.

Στο μεταξύ, με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η τεράστια επιχείρηση που έστησε το Λιμενικό Σώμα, κατορθώνοντας να απομακρύνει 593 άτομα από τις παραθαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες. Μια ομάδα 22 ατόμων, που ήταν και οι τελευταίοι διασωθέντες, μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Παλουκίων με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή διατηρήθηκε η παρουσία σκαφών τόσο του Λιμενικού όσο και της Πυροσβεστικής για συνεχή επιτήρηση.

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, υπήρξε σχετική ενημέρωση μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Καταγράφηκαν συνολικά 10 περιστατικά, με ασθενείς από 15 έως 89 ετών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν ως επί το πλείστον αναπνευστικά ζητήματα εξαιτίας των καπνών και εγκαύματα. Πέντε εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομειακές μονάδες. Μεταξύ τους βρισκόταν μια γυναίκα που έφερε εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 25% του σώματός της, καθώς και ακόμη μία που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θριάσιο. Τρία άτομα αποχώρησαν αφού έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες, ενώ δύο παρέμειναν προκειμένου να φιλοξενηθούν και να παρακολουθηθεί η κατάστασή τους.

Σαφώς βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας, ύστερα από την πύρινη κόλαση της προηγούμενης ημέρας. Εντούτοις, οι δυνάμεις πυρόσβεσης δεν επαναπαύονται και παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή, υπό τον φόβο ενδεχόμενων αναζωπυρώσεων. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάφορα κομβικά σημεία για να αντιμετωπίσουν μικρότερες, διάσπαρτες εστίες και καπνούς.

Τεράστιες υλικές ζημιές και καταστροφές

Η εικόνα της επόμενης ημέρας στα Περιστέρια φανερώνει το μέγεθος της πύρινης λαίλαπας. Κτίρια έχουν υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μανία της φωτιάς άφησε πίσω της μονάχα τα αποκαΐδια των κατασκευών. Είναι χαρακτηριστικό πως σε ορισμένα σημεία είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιοριστεί αν τα καμένα κτίσματα αφορούσαν κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.

Μεγάλες είναι οι καταστροφές και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα πλησίον των καμένων κατοικιών. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής καλούνται πλέον να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία καταγραφής των σοβαρών απωλειών τους. Την ίδια στιγμή, το μέτωπο της Κακής Βίγλας, που ακολούθησε χρονικά τη φωτιά στα Περιστέρια, δεν παρουσιάζει πλέον καμία ενεργή εστία.

Ο απολογισμός για το νησί της Σαλαμίνας είναι εξαιρετικά βαρύς. Δύο άνθρωποι δεν βρίσκονται πια στη ζωή, δεκάδες πολίτες τραυματίστηκαν, ενώ περιουσίες και τεράστιες εκτάσεις γης μετατράπηκαν σε στάχτη. Οι δύο περιοχές που επλήγησαν σφοδρότερα ήταν τα Περιστέρια και τα Σελήνια. Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν εγκαίρως μέσω μηνυμάτων από το 112, ενώ κομβικής σημασίας ήταν η απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων διά θαλάσσης με τη συνδρομή των αρμόδιων σωμάτων.

Η τραγική κατάληξη των δύο ηλικιωμένων

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε πως οι σοροί του ηλικιωμένου ζευγαριού εντοπίστηκαν στην οδό Ανδρομάχης, πολύ κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι άτυχοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και άφησαν την τελευταία τους πνοή πριν καταφέρουν να προσεγγίσουν το σημείο τα πυροσβεστικά οχήματα. Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στο νησί είχαν ως αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών.

Ο αριθμός των πολιτών που μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από τις παραλίες Σατερλί και Κολώνες έφτασε τους 593. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Λιμενικό, με τον κόσμο να επιβιβάζεται αρχικά σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία. Εν συνεχεία, 571 άτομα μεταφέρθηκαν μαζικά με ένα πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης για να αποβιβαστούν με απόλυτη ασφάλεια. Ο μηχανισμός του Λιμενικού Σώματος παραμένει σε κατάσταση συναγερμού στις πληγείσες ακτές.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία του ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα των περιοχών Περιστέρια και Κακή Βίγλα, παρέχοντας άμεση υγειονομική υποστήριξη. Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν εξαρχής έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα και δύο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δέκα μεταφορές ασθενών προς το τοπικό Κέντρο Υγείας, εκ των οποίων οι εννέα αφορούσαν εγκαύματα. Πέντε από αυτούς τους ασθενείς χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ελαφράς μορφής εγκαύματα. Το δέκατο περιστατικό αφορούσε έναν υπερήλικα που διακομίστηκε για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά τη διάσωσή του. Η παραλαβή των δύο σορών δεν έγινε αρχικά από το ΕΚΑΒ, καθώς έπρεπε να αναμένεται η σχετική διαδικασία και να ακολουθηθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα της Πυροσβεστικής. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) συνεχίζει να συντονίζει αποτελεσματικά τις υγειονομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο.

Το χρονικό της πυρκαγιάς και οι έρευνες

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες, όλα ξεκίνησαν από ένα οικόπεδο γεμάτο απορρίμματα κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Ο κάτοικος που ειδοποίησε την Πυροσβεστική στις 14:43 ανέφερε πως η εστία βρισκόταν στο συγκεκριμένο ακαθάριστο σημείο. Η ραγδαία εξέλιξη της φωτιάς, σε συνάρτηση με το δεύτερο μέτωπο που ξέσπασε μόλις στις 15:03 στην Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνάται εξονυχιστικά από την αρμόδια διεύθυνση εμπρησμών.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς, ώστε να αξιολογηθεί από το ανακριτικό τμήμα και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για εμπρησμό, είτε από δόλο είτε εξ αμέλειας. Το γεγονός ότι η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε άλλη τοποθεσία προκαλεί έντονους προβληματισμούς στις διωκτικές αρχές.

Αλλεπάλληλα προειδοποιητικά μηνύματα του 112

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Πολιτική Προστασία απέστειλε έξι διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες:

Στις 14:55 για τη γενική ενημέρωση όσων βρίσκονταν κοντά στην πυρκαγιά.

Στις 15:05, για την εκκένωση του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλαμπ προς Αιάντιο.

Στις 15:18, για την εκκένωση του οικισμού Κολώνες προς την παραλία Σατερλί.

Στις 15:22, για την άμεση ενημέρωση σχετικά με τη φωτιά στα Σελήνια.

Στις 15:32 για την εκκένωση από ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι προς Αιάντιο.

Στις 15:35, για την εκκένωση της περιοχής Κακή Βίγλα προς Αιάντιο.

Υπογραμμίζεται ότι η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) για εκδήλωση πυρκαγιάς, με τους ανέμους να είναι ιδιαίτερα ισχυροί.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μετέβη στη Σαλαμίνα, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη. Στις 12:00 προγραμματίστηκε σύσκεψη στο δημαρχείο του νησιού με τον δήμαρχο και τους αρμόδιους φορείς.

Τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) θα ξεκινήσουν άμεσα τις αυτοψίες στα καμένα, σε πλήρη συνεργασία με τη δημοτική αρχή. Αντίστοιχες ενέργειες δρομολογούνται και για τις καταστροφές στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με κλιμάκια να βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη ενόψει των αυτοψιών στην Κασσάνδρα.

Για την άμεση υποστήριξη των πληγέντων, ο Δήμος Σαλαμίνας άνοιξε τις πόρτες του Δημαρχείου, μετατρέποντας την Αίθουσα «Μπόγρη» σε προσωρινό χώρο παραμονής και υποδοχής. Οι πολίτες που επλήγησαν μπορούν να προσέλθουν εκεί για έναν ασφαλή χώρο φιλοξενίας, με τις υπηρεσίες του δήμου να παρέχουν νερό και είδη πρώτης ανάγκης. Ο Δήμος απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία, ζητώντας από τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις επίσημες οδηγίες, επισημαίνοντας παράλληλα πως όλος ο δημοτικός μηχανισμός βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα.

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