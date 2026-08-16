Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί, οκτώ τραυματίες και καμένα σπίτια από τη μεγάλη πυρκαγιά

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Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στη Σαλαμίνα. Η πύρινη λαίλαπα άφησε πίσω της δύο νεκρούς, τουλάχιστον οκτώ τραυματίες με εγκαύματα, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Αυτή την ώρα, η πυρκαγιά δεν παρουσιάζει ενιαίο μέτωπο, αλλά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με διάσπαρτες, επικίνδυνες εστίες.

Ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμοί

Το πιο μαύρο κεφάλαιο της σημερινής ημέρας γράφτηκε στην οδό Ανδρομάχης, στην περιοχή Περιστέρια. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε απανθρακωμένο μέσα στην οικία του. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι δύο ηλικιωμένοι αντιμετώπιζαν σοβαρά κινητικά προβλήματα, γεγονός που κατέστησε αδύνατη την έγκαιρη διαφυγή τους από το φλεγόμενο κτίριο.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον οκτώ πολίτες έχουν μεταφερθεί με εγκαύματα στο Κέντρο Υγείας του νησιού και σε νοσοκομεία της Αττικής, με τους γιατρούς να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

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Διπλό μέτωπο και γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η φωτιά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά σημεία, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, λαμβάνοντας γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων. Το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα, καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Περιστέρια, Κολώνες, Περάνι και Κακή Βίγλα να εκκενώσουν αμέσως τις εστίες τους με κατεύθυνση προς το Αιάντειο. Λόγω του αποκλεισμού των οδικών αρτηριών από τους καπνούς και τις φλόγες, στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα και ιδιωτικά σκάφη.

Περισσότεροι από 360 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια δια θαλάσσης από τις παραλίες Σατερλί και Κολώνες, μεταφερόμενοι σε ασφαλή σημεία του νησιού.

Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια

Στο σημείο επιχειρούν αδιάκοπα ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις, στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 90 πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, καθώς και πλήθος εθελοντών.

Μέχρι τη δύση του ηλίου, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί σε πυκνοκατοικημένες ζώνες.

Αν και το μέτωπο έχει πλέον διασπαστεί, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν τις αρχές σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Όσον αφορά τα αίτια της καταστροφής, οι πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι η φωτιά στα Περιστέρια ξεκίνησε από οικόπεδο γεμάτο με απορρίμματα και ξηρά χόρτα, γεγονός που επέτρεψε την αστραπιαία εξάπλωσή της.

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