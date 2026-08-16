Μαρία Αντωνά: Η απάντησή της σε ειρωνικό σχόλιο για την εμφάνισή της

Στις Σεϋχέλλες απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Μαρία Αντωνά μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα. Η Μαρία Αντωνά πόσταρε φωτογραφίες από τις διακοπές τους όπου σε μία από αυτές πόζαρε ξαπλωμένη στην παραλία, φορώντας το μπικίνι της.
«Σαν τον Άγιο Φανούριο έγινες; Ο γέροντας νηστική σε αφήνει;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.
Η ίδια, ωστόσο, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην αιχμηρή τοποθέτηση. Αντίθετα, απάντησε με χιούμορ και ειρωνική διάθεση, γράφοντας μόλις δύο λέξεις: «Ναι, ακριβώς».
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