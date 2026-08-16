ΚΥΡ.16 Αυγ 2026 21:44
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: Η απάντησή της σε ειρωνικό σχόλιο για την εμφάνισή της

αντωνα
clock 19:00 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στις Σεϋχέλλες απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Μαρία Αντωνά μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα.  Η Μαρία Αντωνά πόσταρε φωτογραφίες από τις διακοπές τους όπου σε μία από αυτές πόζαρε ξαπλωμένη στην παραλία, φορώντας το μπικίνι της.

«Σαν τον Άγιο Φανούριο έγινες; Ο γέροντας νηστική σε αφήνει;», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Η ίδια, ωστόσο, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην αιχμηρή τοποθέτηση. Αντίθετα, απάντησε με χιούμορ και ειρωνική διάθεση, γράφοντας μόλις δύο λέξεις: «Ναι, ακριβώς».

α

Διαβάστε επίσης 

Βανδή – Μπισμπίκης: “Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς”

Δημήτρης Σταρόβας: Εκπλήρωσε στα 63 του μια επιθυμία δεκαετιών στην Παναγία Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιώργος Λιάγκας Σχέση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis