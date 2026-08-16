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Δημήτρης Σταρόβας: Εκπλήρωσε στα 63 του μια επιθυμία δεκαετιών στην Παναγία Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό

σταρόβας
clock 14:00 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε στο μοναστήρι της Παναγίας Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό με τα 300 σκαλοπάτια. Μέσα από ανάρτησή του έκανε γνωστό πως είχε βρεθεί ξανά στο σημείο όταν ήταν 20 και 30 ετών, χωρίς όμως τότε να καταφέρει να ανέβει μέχρι το μοναστήρι και ξανά΄στα 63 του πραγματοποιήσε ξανά την επιθυμία του.

«Το μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Πήγα στα 20, πήγα στα 30, δεν ανέβηκα. Αξιώθηκα να ανεβώ φέτος το καλοκαίρι στα 63! Ποτέ δεν είναι αργά! Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, δημιουργικότητα και σωστές επιλογές!» έγραψε ο Δημήτρης Σταρόβας.

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