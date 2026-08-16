Αποθέωσαν μικρό αγόρι που χόρεψε ζεϊμπέκικο μπροστά στον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Κρήτη

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε σε μαγαζί του Ηρακλείου και ένα μικρό αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του κομματιού του «Αθήνα μου»

Ο μικρός Νικόλας ανέβηκε στη σκηνή και άρχισε να χορεύει, όσο ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε το τραγούδι, ενώ παράλληλα τον ενθάρρυνε, χτυπώντας του παλαμάκια.

Η γυναίκα που πόσταρε το βίντεο, ανέφερε ότι τραγούδι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για το παιδί, καθώς ήταν ένα από εκείνα που τον έκαναν από πολύ μικρό να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να θελήσει να ξεκινήσει χορό.

«Ο Νικόλας χόρευε την "Αθήνα μου" από πολύ μικρός. Ήταν ένα από τα τραγούδια που τον έκαναν να αγαπήσει το ζεϊμπέκικο και να μου ζητήσει να ξεκινήσει χορό. Και ποιος να μας έλεγε τότε πως θα ερχόταν η στιγμή που θα το χόρευε μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, με τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Αργυρό να του τραγουδάει και να του χτυπάει παλαμάκια. Από εκείνες τις στιγμές που η πραγματικότητα γίνεται λίγο πιο όμορφη κι από το όνειρο. Νικόλα μου, πόσο σε καμαρώνω», γράφει η ανάρτηση.

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