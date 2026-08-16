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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Σε ταβέρνα των Χανίων ο Μητσοτάκης για την ονομαστική εορτή της συζύγου του

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΡΕΒΑ
clock 13:22 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ταβέρνα «Αλμυρίκι» στο Ακρωτήρι Χανίων για το δείπνο του το βράδυ της 15ης Αυγούστου επέλεξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 



Η έξοδος έγινε ανήμερα της γιορτής της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, και όπως φαίνεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες του parapolitika.gr το εορταστικό δείπνο έγινε με την οικογένεια και φίλους.

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