Σε ταβέρνα των Χανίων ο Μητσοτάκης για την ονομαστική εορτή της συζύγου του

Την ταβέρνα «Αλμυρίκι» στο Ακρωτήρι Χανίων για το δείπνο του το βράδυ της 15ης Αυγούστου επέλεξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.







Η έξοδος έγινε ανήμερα της γιορτής της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, και όπως φαίνεται στις αποκλειστικές φωτογραφίες του parapolitika.gr το εορταστικό δείπνο έγινε με την οικογένεια και φίλους.

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